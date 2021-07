¡Ponte cómodo! Estos son los estrenos de Netflix, Prime video, HBO Max y Disney + para este fin

Como cada semana, las plataformas de streaming nos traen contenido nuevo, por lo que, si no tienes planes, solo te resta ponerte cómodo y disfrutar de las series, películas y documentales que llegan para este fin de semana, de las cuales te contamos todos los detalles.

Netflix

Este viernes llega a esta famosa plataforma la segunda temporada Sky Rojo, serie que sigue la vida de tres mujeres quienes, tras un desgraciado giro del destino, huyen atormentadas de su pasado en un burdel mientras tratan de escapar de un proxeneta y sus secuaces.

Otra producción que llega es Amos del universo: revelación, una serie animada que recoge las historias no resueltas de la serie de televisión original de 1983 He-Man and the Masters of the Universe.

Pero si lo tuyo son las películas, llegan Fondeados y La última carta de amor. La primera sigue a dos millennials sin rumbo que buscan financiamiento online para una plataforma de justicia social. El segundo filme cuenta la vida de una periodista que encuentra una valiosa colección de cartas de amor y resuelve descifrar el misterio mientras vive su propia historia de romance.

Si te gustan los documentales, también hay estrenos para ti con Las películas que nos formaron: Temporada 2. Un trabajo sobre las personas detrás de las filmes inolvidables que marcaron un antes y un después en el mundo del cine.

Prime Video

Si lo tuyo son las películas de acción, Prime Video trae el estreno de Jolt, una comedia que sigue a una mujer guardaespaldas con un gran problema para controlar su destructiva ira, quien, para tratar de controlarse, utiliza un chaleco con electrodos que le da descargas eléctricas cada vez que su ira se escapa de su control.

También se podrá disfrutar de Her Blue Sky, una película animada: Akane vive en su pueblo natal cuidando de su hermana pequeña Aoi desde que sus padres murieron hace años. Un día, su exnovio, Shinnosuke, regresa a la localidad para actuar en un festival de música. Paralelamente, Aoi conoce al yo adolescente de Shinnosuke, que ha viajado en el tiempo, y se enamora de él.

La serie Them es otra producción que no te puedes perder. Esta sigue la vida de una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un vecindario de gente blanca de Los Ángeles en 1953, donde su casa se convierte en la zona cero de fuerzas malévolas.

Disney +

Este viernes, llega a la plataforma de Disney la película Doble de Riesgo, la cual sigue a un hombre con bastante fortuna y muchas deudas que desaparece misteriosamente y la justicia culpa a su esposa quien fue la última en estar con él.

Jugando con Tiburones es otra opción para ver este fin. Un documental que sigue la trayectoria de Valerie Taylor, una buceadora que de ser una campeona de pesca submarina se convierte en una protectora de estos animales acuáticos.

Para seguir con los documentales, Astrónomos ancestrales es una producción donde podrás conocer cómo las civilizaciones antiguas construyeron monumentos icónicos que se alinean con el sol el mismo día.

HBO Max

Par el sábado, esta plataforma trae a Tenet, un filme que sigue a un agente anónimo de la CIA, conocido como ‘El Protagonista’, quien participa en una operación SWAT encubierta en un teatro de ópera de Kiev (Ucrania).