Este miércoles preparamos para ti información sobre el regreso de Interpol a México, la moda en Tokio 2020, el regreso del Cervantino de forma presencial y más.

¡El Palacio de los Deportes será la sede de una de las mejores noches de toda una generación! Interpol llega a México este próximo 28 de mayo del 2022.

Invitado especial: Dry Cleaning Band.

Venta general a partir del 28 de julio.

Interpol regresará a la Ciudad de México en mayo de 2022

La banda liderada por el carismático Paul Banks y los músicos Sam Fogarino y Daniel Kessler, Interpol, regresará a México en mayo de 2022, anunció este miércoles OCESA.

“Para esta nueva visita, los creadores de hits como Obstacle 1, Evil, C´Mere, Slow hands, The heinrich maneuver y Rest my chemistry llegarán de la mano del que será su más reciente disco, que aún no tiene nombre, y que será el séptimo en su cuenta”, indicó la empresa de entretenimiento en un comunicado.

La cita será el sábado, 28 de mayo de 2022 en el Palacio de los Deportes. La preventa Citibanamex se realizará los días 26 y 27 de julio.

El precio de los boletos iniciará en 490 pesos y llegará hasta los mil 790 pesos.

Con una publicación en su Instagram dieron a conocer que están componiendo nueva música. Comenzaron vía remota debido a la pandemia y recientemente ya han estado trabajando juntos en el estudio.

“A su vez, su álbum debut, Turn On the Bright Lights, cumplirá veinte años, lo que aún hace más interesante y especial esta nueva visita al país”, dijo OCESA.

El uniforme de gala de República Checa para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (AP)

Que comiencen los juegos de la moda en Tokio

La policía de la moda ya tiene la mirada puesta en Tokio.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran el 23 de julio, cuando los deportistas del mundo marcharán detrás de sus abanderados. Y cuando lo hagan, la gente también empezará a comentar sobre lo que llevan puesto.

La ropa olímpica da pie a muchas conversaciones en redes sociales, empezando por el desfile de naciones que dura horas. La espera, que se prolongó un año debido a la pandemia, le ha dado a los entusiastas tiempo extra para reflexionar sobre lo que aman u odian.

Este año la pandemia ha traído otro elemento: las mascarillas.

Ahí está la República Checa con su diseño tradicional de bloques índigo y abanicos a juego, que ya ha generado chistes. Llega tras las estridentes sombrillas y botas para lluvia azul neón de Londres 2012 y sus sacos a rayas tipo “Beetlejuice” en Río 2016.

La selección de Israel tiene chaquetas de nylon transparentes con enormes bolsillos, mientras que Emporio Armani vistió al equipo italiano con conjuntos deportivos con una reinterpretación del sol naciente de Japón en los colores de la bandera italiana: verde, blanco y rojo. Liberia recibió el regalo del diseñador Telfar Clemens, el solicitado liberiano-estadounidense que hace codiciados bolsos y que por primera vez creó uniformes.

Las cosas solían ser mucho más sencillas para los deportistas en cuanto a moda se refiere. En un comienzo no había desfile ni ceremonia inaugural. Cada cual se ponía lo que quería y solía caminar con el equipo de sus deportes.

“Al principio no era gran cosa”, dijo David Wallechinksy, miembro de la junta directiva y expresidente de la Sociedad Internacional de Historiadores Olímpicos. “La gente simplemente venía. Si un equipo quería vestirse igual, lo hacía”.

Wallechinksy encontró una imagen de archivo que mostraba a los jugadores británicos de curling en 1924 caminando en el desfile de los Juegos Olímpicos de Inverno en Chamonix, France, con sus cepillos en alto.

Muy al comienzo, la ropa era incluso opcional durante las competencias, según los historiadores. Los deportistas solían competir desnudos en la antigua Grecia. En tiempos más modernos, los uniformes del desfile suelen rendir homenaje al país anfitrión, además de tradiciones, hazañas atléticas y fortalezas patrióticas.

Presentamos hoy la programación de la edición 49.º del Festival Internacional @cervantino. Llegamos a este momento con convicción y emoción, tras año y medio de trabajo constante en el que con el @gobiernogto, el @GobDeCoahuila y @PresidenciaCuba no nos dimos por vencidos pic.twitter.com/Xm9ajmWAVh — Alejandra Frausto (@alefrausto) July 21, 2021

Festival Cervantino regresará a presencial con ambicioso programa

El Festival Internacional Cervantino (FIC) de Guanajuato regresará a la modalidad presencial (aunque también tendrá actividades virtuales) del 13 al 31 de octubre en su 49 edición, cuyo ambicioso programa se presentó este miércoles.

El evento, que es uno de los cinco eventos culturales interdisciplinarios mas importantes del mundo, según indicó en conferencia de prensa Diego Sinhue Rodríguez, gobernador del estado de Guanajuato, contará con una oferta híbrida de 110 funciones, de las cuales 81 serán presenciales y 29 exclusivas en línea.

Priorizando espacios abiertos, pero también con espectáculos en los emblemáticos Teatro Principal y Teatro Juárez con todas las medidas sanitarias, el festival tendrá como invitados de honor a los mismos que el año pasado, cuando se hizo una edición virtual: Cuba y el estado de Coahuila.

El FIC, que es uno de los cuatro festivales más importantes de este formato, busca reunir a artistas y público, además de proporcionar formación y potenciar la creación artística.

Durante los 19 días de celebraciones, múltiples teatros, plazas y calles de Guanajuato funcionarán como escenarios, lo que convertirá a toda la ciudad en un gran espacio artístico.

¿Alguien dijo nostalgia? Checa los tenis que Puma lanzó en honor a Rugrats. (PUMA)

Puma x Rugrats: Así es la colección inspirada en la caricatura noventera

Puma y Nickelodeon se unieron para traernos una colección cápsula súper colorida y llena de nostalgia, en honor al cumpleaños número 30 de ‘Rugrats’, o ‘Aventuras en pañales’.

La marca de tenis presentó una colección con nueve artículos de ‘Rugrats’, entre ellos dos prendas para adulto: una playera de manga larga y unas bermudas verdes como las de ‘Carlitos’.

En cuanto a los tenis, hay pares para niños y niñas, para adolescentes y para personas adultas.

Uno de ellos son los tenis Court Rider PUMA x RUGRATS, que combinan el diseño icónico Future Rider de la marca con colores y detalles inspirados en esta caricatura noventera.

Los sneakers tienen tanto el logo de Puma, ubicado a un costado y en la parte trasera, como el de Nickelodeon y el de Rugrats en las lenguetas y el interior.

Los tenis tienen costos de entre 2 mil 499 y mil 249 pesos. Puedes encontrar la colección completa en el sitio web oficial de Puma.

Amy Winehouse. (EFE)

Amy Winehouse, a través de la mirada de su “protegida” Dionne Bromfield

Dionne Bromfield fue la última persona que compartió escenario con Amy Winehouse, su madrina, a quien recuerda una década después de su muerte a través del documental Amy Winehouse & Me: Dionne´s story.

Según explicó la propia Bromfield en una mesa redonda con medios internacionales, el objetivo de este documental es mostrar al mundo una nueva faceta de la cantante como una persona “amorosa, amable y dulce”, cuando está a punto de cumplirse una década de su prematura muerte.

Apenas tres días antes del fatídico 23 de julio de 2011, Winehouse se subió por última vez al escenario de The Roundhouse, en el barrio londinense de Camden, para acompañar a Bromfield, a quien consideraba su “protegida” y a la que apoyó tanto personal como profesionalmente.

Sobre esas tablas, una Bromfield de 15 años cuenta que le confesó a Winehouse lo agradecida que estaba con ella por toda la ayuda que le había brindado. Esas fueron las últimas palabras que le dijo.

Aquella niña es ahora una década más madura, pero aseguró que la figura de Winehouse está más presente, si cabe, en su vida. Desde su pérdida, Bromfield ha lidiado con sus emociones en silencio hasta la realización de este documental, que calificó como un “viaje terapéutico”.

“Todo el mundo ve a Amy como Amy Winehouse, pero yo nunca la he visto así. Cuando pienso en Amy lo hago sin su pelo ‘beehive’, sin su raya de ojos y dando vueltas en casa, siendo ella”, comenta Bromfield al comienzo de la cinta, que evita profundizar en las sombras de la vida de la cantante.

Con información de AP y EFE