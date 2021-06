¡Aún estás a tiempo! Estas son las series y películas que abandonan Netflix en julio

Como sucede cada mes, grandes producciones como La bruja, La teoría del todo o El juego de la fortuna abandonarán Netflix en julio. Y aunque la plataforma de streaming renueva también su catálogo, aún estás a tiempo para poder disfrutar estas series y películas que dejarán de proyectarse.

Así que si no las has visto y pensabas hacerlo ahora, apúrate porque faltan dos días para que iniciemos el mes de julio, la mitad del año.

Películas que abandonan la plataforma

Sale de la plataforma este 1 de julio la película La bruja, el debut de Anya Taylor-Joy en el cine cinco años antes de Gambito de Dama que dio un vuelco al cine de terror. Nueva Inglaterra, 1630. Una familia compuesta por un matrimonio de colonos cristianos, padres de cinco hijos, vive cerca de un bosque al que la leyenda popular atribuye un carácter demoniaco. La familia sospecha que la hija mayor practica la brujería.

Dejará de proyectarse La teoría del todo el 1 de julio. Durante los años 60, el estudiante de la Universidad de Cambridge y futuro físico Stephen Hawking se enamora de su compañera Jane Wilde. A pesar de que le diagnostican una enfermedad devastadora, él y Jane abren nuevos caminos científicos.

Moneyball o El juego de la fortuna, protagonizada por Brad Pittt. Billy Beane, entrenador general de los Atléticos de Oakland tiene una epifanía un día: la sabiduría convencional del béisbol es incorrecta. Beane se enfrenta a un bajo presupuesto y debe reinventar a su equipo superando a los clubes más ricos.

Otras producciones que dejan Netflix son La saga completa de Bourne , The Trust, Todo Poderoso 2, Más allá de los sueños, Doble de amor, Battleship, Héroe fuera del agua, Book of Live 1 y 2, Si fueras yo, Army of One, Temporary Family, Split, Casper, Guerra Mundial Z, Hellboy y el ejército dorado, Unbroken, Danmachi – Arrow of the orion, Keeper of darkness, Kings, La Bamba, Leyendas de pasión, Loca academia de policía, Lucy, Miami Vice y Minority Report.

También dejan la plataforma Mamma mia, El día de la boda, El contador de Auschwitz, El diario de Bridget Jones, El Paseo 4: la familia va a Miami, Little Singham, Inside Man, You Carry Me, One Punch-Man, 12 Monos, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, Saturday Night Fever, Secretos íntimos, Secret, Suicide, The Code, The Feels, Transformers: la era de la extinción, Hannibal, Beverly Hills Cop 1 y 2 y La Ciudad de las tormentas.

Series que dejan Netflix

One Punch Man, es un webcómic de acción y comedia japonés, creado por el artista One e iniciado en 2009. El superhéroe más poderoso del mundo puede acabar con cualquiera de un solo golpe. Como no encuentra un rival a su nivel, lucha contra el aburrimiento y el hastío. La serie rápidamente ha ganado popularidad.

La serie infantil Julius Jr. Es un mono joven que, junto con sus amigos, es capaz de hacer que los objetos ordinarios cobren vida y tienen fantásticas aventuras dentro de una sala de juegos mágica conocida como la Caja.

Winx Club: temporada 5. El reality asigna una gran misión a las Winx: viajar de incógnito por el mundo para cumplirles el sueño a niños talentosos.