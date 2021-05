¡Ponte cómodo! Estos son los estrenos de Netflix, Amazon y Disney para el fin de semana

Por fin llegó el viernes y con este la hora de relajarse. Así que, si aún no tienes planes, te traemos la lista de los estrenos que las principales plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime Video y Disney +, traen para disfrutar este fin de semana.

Netflix

Después de muchos meses de espera, por fin llega este viernes El Ejército de los Muertos del director estadounidense Zack Snyder. La película se desarrolla en las Vegas, donde comienza un brote de zombies que obliga a la ciudad a entrar en cuarentena. Pero esto no es todo, pues mientras esto sucede, los personajes principales buscan robar un motín de 200 millones de dólares.

Pero si lo tuyo no son los zombies, también llega este viernes la tercera temporada de Jurassic World: Campamento Cretácico, la popular serie animada que trae de vuelta a la dinomía. La historia se centra en seis adolescentes que llegan a un innovador campamento en Isla Nublar en busca de aventuras.

Para el día sábado llega el estreno de Live at Abbey Road Studios, un concierto del artista ganador del Grammy, Sam Smith, quien ofrece una actuación íntima y conmovedora en los icónicos Abbey Road Studios con canciones de su tercer álbum y más.

En continuación con las series, el domingo llega a la plataforma la temporada tres de Master of None, la cual en esta tercera entrega se centrará en el personaje de Denise, interpretado por Lena Waithe.

Pero si lo que tienes son ganas de reír mejor pasa a la segunda temporada de El Vecino (adaptación del cómic homónimo de Santiago García dibujado por Pepo Pérez), una historia de superhéroes muy lejana a la perfección y tendencias americanas

Amazon Prime Video

¿Eres fan del fenómeno ovni? Entonces seguro te encantará ver a Nicolas Cage como un Obi-Wan de las artes marciales entrenando a un héroe de guerra para una luchar en una invasión alienígena. De esto y más podrás disfrutar en la película Jiu Jitsu que se estrena este viernes.

Otro estreno que llega es P!NK, ALL I KNOW so far, un filme que sigue a Pink en su Beautiful Trauma World Tour y que abarca el equilibrio que consigue la cantante y compositora estadounidense como madre, esposa y jefa.

Para el sábado, Amazon trae una dosis de ternura con a la película Uno más en la familia, la cual sigue la odisea de una perra que recorre 650 kilómetros para reencontrarse con su dueño, un estudiante de Medicina. Durante el camino, Bella se enfrenta a un sinfín de aventuras.

Disney +

Para el día sábado, Disney traerá a la pantalla dos estrenos: M.O.D.O.K y Mentes criminales. En el primero se podrán seguir los pasos del supervillano M.O.D.O.K., quien lleva mucho tiempo persiguiendo el sueño de conquistar el mundo y ahora se enfrenta a su mayor desafío: la crisis de la mediana edad.

Pero si te inclinas más por las investigaciones de las mentes más retorcidas, lo tuyo es Mentes Criminales, donde un grupo del FBI se encargará de descubrir, mediante estudios de perfil psicológico, a los asesinos más importantes de estados Unidos.