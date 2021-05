Este viernes tenemos para ti información sobre la llegada de la nueva plataforma de streaming de Disney, los 100 años de Gucci y más.

Star+, la plataforma ‘para adultos’ de Disney, llegará a México en agosto

Star+, plataforma complementaria de Disney+, llegará a Latinoamérica el 31 de agosto de este año y contendrá todas las temporadas de Los Simpson, así como el contenido de ESPN y producciones originales.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada (...) que incluirá todo ESPN. Su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Sin precisar el costo de Star+, el nuevo servicio de streaming en México incluirá todas las temporadas de programas como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident, entre otras.

Adicionalmente, Star+ contará con Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break.

Además de la ‘familia amarilla’, Star+ también contendrá otras series animadas como Family Guy, American Dad!, Futurama, Duncanville y la nueva serie original Star, Solar Opposites, así como películas como Nomadland. Judy, The Empty Man; Deadpool, Logan, Bohemian Rhapsody, Jojo Rabbit, entre otras.

“Con Star+, reforzaremos nuestro compromiso, sostenido por más de 20 años, de desarrollar, producir y ofrecer contenido local original representativo de los gustos de los consumidores de toda la región”, acotó Lerner.

¡Ya tenemos fecha! Checa todo sobre el regreso de iCarly

Luego de que hace tan solo unos meses nos sorprendieran con el regreso de una de las series más populares de Nickelodeon, iCarly por fin tiene fecha de estreno para su nueva temporada.

Fue Miranda Cosgrove, quien interpreta el papel de Carly, la encargada de revelar al público la noticia, esto, después de que hace apenas unas semanas informará el inicio de las grabaciones.

Mediante una foto compartida en su red social Instagram, la actriz informó que la serie regresará el próximo 17 de junio. Esta será transmitida por la plataforma de streaming Paramount+.

Se confirmó que esta nueva temporada contará con 13 capítulos, a los cuales se incorporarán nuevos personajes. Los actores Noah Muck, quien interpretaba a Gibby, y Jennette McCurdy, como Sam, no estarán en el programa.

En el nuevo episodio, Carly regresará a vivir con su hermano Spencer, interpretado por Jerry Trainor, donde se reencontrará con Freddie, Nathan Kress. Otros actores que se unen al reparto son Laci Mosley y Jaidyn Triplett.

18 de mayo: 23 museos de 12 países en 4 continentes (TikTok)

TikTok te lleva a visitar los museos más grandiosos de México y el mundo

TikTok conecta a sus usuarios con los museos más prestigiosos de México y el mundo para hacer realidad el viaje que une a los internautas con las más espectaculares obras de arte. La plataforma lanza #MuseumMoment, con el cual celebrará el Día Internacional de los Museos el próximo 18 de mayo.

De la mano de TikTok, recorrerás 23 museos de 12 países diferentes en 4 continentes para mostrar desde arte moderno, artefactos históricos, esculturas antiguas y arquitectura peculiar en los diferentes recintos.

Los museos que se mostrarán en este recorrido, mediante lives en TikTok, que van desde la Galería Nacional de Singapur, hasta llevar a los usuarios a un viaje a través del arte por Israel, Japón, Brasil, Francia, Italia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y desde luego, México.

#MuseumMoment, que realizará una serie de streamings en vivo durante todo el día en el hub TikTok for Good, brindará a las personas la oportunidad de tener experiencias como un recorrido por la Inglaterra de los años 30 a través del Black Country Museum (Reino Unido) hasta escuchar a un experto en taxidermia en el Museum für Naturkunde Berlin (Alemania) y, ver a famosos obras de arte como La ronda de noche de Rembrandt en el Rijksmuseum (Países Bajos).

La serie de streamings tendrá un cierre espectacular con las transmisiones de tres de los museos más importantes de la Ciudad de México y del país. Arrancará con el Museo de Arte Moderno (MAM) y continuará con el Museo Interactivo de Economía (MIDE), primer museo de economía en el mundo que permite a las personas aprender sobre esa materia de forma fácil y divertida.

Netflix confirma Enola Holmes 2

Mediante su cuenta de Twitter, Netflix confirmó el regreso de la pequeña hermana de Sherlock Holmes en Enola Holmes 2, la secuela de la película que se estrenó en 2020 y que se colocó entre las producciones más vistas.

Netflix confirmó la participación de Millie Bobby Brown y Henry Cavill. Además, Harry Bradbeer y Jack Thorne también regresarán como director y guionista, respectivamente, para esta nueva entrega.

Por el momento el proyecto se encuentra en escritura del guion y se espera que el rodaje comience a finales de este año, sin embargo las fechas están sujetas a cualquier cambio.

Este filme está basado en la saga literaria de Nancy Springer, y la primera entrega específicamente en el libro El caso del marqués desaparecido, por lo que de continuar el orden, la próxima película podría basarse en la segunda novela titulada El caso de la dama zurda, no obstante, Netflix no ha confirmado nada al respecto.

Si esta nueva película se basa en dicho libro, la historia giraría en torno a la investigación del paradero de Lady Cecily, autora de una serie de dibujos hechos a carboncillo, quien desapareció. Enola deberá investigar su paradero mientras se oculta de su hermano Sherlock Holmes.

Gucci Una vista de una exposición para celebrar el centenario de la casa de modas Gucci. (AP)

Gucci celebra 100 años con exposición

Alessandro Michele ha cambiado radicalmente los códigos de Gucci y retado las normas de la moda en sus seis años y medio como director creativo de la marca fundada por Guccio Gucci como una empresa de equipaje en Florencia hace 100 años.

Para conmemorar su centenario, Michele curó una exposición en la galería Jardín Gucci, en la Piazza della Signoria en Florencia, que subraya algunos momentos cruciales de su era. Esto incluye una campaña publicitaria para un perfume con una modelo transgénero, un elenco completamente negro para la campaña pre-oñoto 2017 y una campaña para un labial con rostros comunes con todas sus imperfecciones.

La exposición será reproducida en siete ciudades incluyendo Shanghai, Tokio, Sydney y Seúl.

El diseñador de 48 años reconoció al director general Marco Bizzarri, quien eligió al entonces desconocido Michele del equipo de diseñadores de Gucci para tomar el puesto de director creativo en enero de 2015, dándole libertad para ir más allá de los esquemas usuales que impulsan los negocios de lujo.

“Nadie habría querido, podemos decirlo, a una transexual en el mundo de la belleza”, dijo Michele a reporteros el jueves en Florencia.

Michele dijo que la campaña con Hari Nef, Petra Collins y Dakota Johnson caminando por un campo de flores silvestres demostró que las ideas convencionales del mundo de la moda estaban equivocadas al tiempo que creó “una imagen femenina absolutamente actualizada”.

Con información de AP