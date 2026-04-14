Recibe Reyes Fuchs nuevo premio para Morelos en FITUR de Madrid

MADRID.- Mónica Reyes Fuchs, secretaria de Turismo de Morelos, fue la encargada recibir un nuevo premio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2018 en Madrid.

El proyecto “Picnic por Morelos”, desarrollado por la Secretaria que dirige Reyes Fuchs, obtuvo el Premio Excelencias Turísticas Gourmet 2018 en la que se realiza en Europa.

Reyes Fuchs recalcó que es lo reciben por tercer año consecutivo.

“Es un referente mundial para todos los involucrados en el sector turístico que desarrollan su actividad con la meta de ser excelentes. La modalidad gourmet reconoce proyectos relacionados con la gastronomía, práctica profundamente unida al turismo en todo el planeta”, apuntó en un comunicado.

Se logró conquistar este premio superando a otros seis países, y señaló que la combinación de escenarios naturales y disfrute de la exquisita gastronomía morelense, tanto la cocina tradicional como la fusión, así como interesantes actividades entre paseos a caballo o en bicicleta, hacen de “Picnic por Morelos” un producto atractivo y único acreedor a este premio.

Ahora, la gestión de Mónica Reyes Fuchs al frente de dicha Secretaría sigue sumando premios.

Hay que recordar que el año pasado, Reyes Fuchs recibió el premio al Mejor Producto de Turismo Activo Internacional 2017 otorgado a Tepoztlán Pueblo Mágico, imponiéndose a experiencias turísticas de Guanajuato, Tailandia y China.

En esa ocasión, también en Madrid, España, Reyes Fuchs reconoció que se trata de un reconocimiento al trabajo de más de 45 mil familias que se dedican al turismo en Morelos, que a nombre de México obtiene un premio por la apuesta a la diversificación de la oferta con altos estándares de calidad y calidez.

“Desde hace cuatro años se marcó una meta clara en el gobierno de Graco Ramírez, con estrategias que tomen en cuenta a la iniciativa privada y las comunidades. Este premio es una muestra clara de que los objetivos y compromisos se cumplen”, dijo en esa ocasión en la premiación, donde acudieron Enrique de la Madrid, como secretario de Turismo del Gobierno de la República, y Lourdes Berho directora del Consejo de Promoción Turística de México.