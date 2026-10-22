Premio mayor, premio mayor: Presentan boleto de la Lotería Nacional para festejar los 98 años del AICM

Grupo Aeroportuario Marina y Lotería Nacional develaron el billete conmemorativo por el 98 aniversario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM), con el cual se reconoce su legado histórico y el papel fundamental que ha desempeñado como impulsor de la economía nacional, el transporte aéreo de pasajeros en el país y la conectividad internacional.

La presentación del boleto fue presidida por el Subsecretario de Marina, Almirante José Barradas Cobos, en representación del Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la Directora General de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el Almirante Juan José Padilla Olmos, Director General de Grupo Aeroportuario Marina; el Vicealmirante José Luis Ruiz Gervacio, Director Corporativo y Líder del Proyecto de la Remodelación de las Terminales 1 y 2 del AICM, así como el Capitán Carlos Manuel Merino Campos, Ddirector Ggeneral de Aeropuertos y Servicio Auxiliares, y contó con la presencia de invitados especiales del sector aéreo, así como personal de la comunidad aeroportuaria de la entidad.

Con la emisión de este billete refrendamos que, a sus casi 100 años, el AICM es y seguirá siendo un pilar estratégico para el desarrollo del país al conectarlo, a través de las 22 aerolíneas que operan desde y hacia él, con más de 100 destinos nacionales e internacionales, que acercan cada año a millones de pasajeros, señaló el Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina.

El billete de la Lotería Nacional conmemorativo del AICM corresponde al Sorteo 2903 que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Especial)

Recordó que el 5 de noviembre de 1928, cuando el aeropuerto aún estaba en construcción, se realizó el primer aterrizaje de una aeronave en una de las pistas del actual AICM.

“Este recinto aeroportuario, con sus primeros casi cien años, se consolida como una parte fundamental en la construcción del México contemporáneo; su importancia estratégica le ha permitido sobresalir con su contribución al desarrollo nacional a través del turismo, el comercio, el traslado de mercancías, los negocios, y desde luego, el de un espacio que representa la puerta de entrada para dar a conocer el arte y cultura de nuestro país”, resaltó el Subsecretario de Marina.

Al tiempo de agradecer a las autoridades civiles y navales, trabajadoras y trabajadores del sector aeroportuario por la oportunidad de sumarse a esta conmemoración, la directora Olivia Salomón destacó que hace casi un siglo, México comenzó a escribir una de las páginas más importantes de su historia aeronáutica.

La directora general subrayó que este aeropuerto ha sido testigo del paso de generaciones enteras y millones de pasajeros; historias de encuentros, despedidas, nuevos comienzos, y que 98 años después, sigue siendo una de las infraestructuras más emblemáticas y estratégicas de nuestro país.

En este sentido, Olivia Salomón dijo que con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente del Gobierno de México, el AICM y sus instalaciones viven una nueva etapa de modernización en la que se fortalece su infraestructura, se mejoran los servicios y se incorporan nuevas tecnologías para responder a las necesidades de nuestro tiempo.

La titular de la institución de la suerte reconoció al personal de la Secretaría de Marina y del Grupo Aeroportuario Marina y sus titulares por conducir esta importante tarea. Igualmente, citó que este homenaje es también para las generaciones de mujeres y hombres que, con su esfuerzo, talento y vocación de servicio, han dedicado parte de su vida a hacer de este aeropuerto un orgullo para México, “a quienes estuvieron desde sus primeros años, a quienes lo vieron crecer y a quienes hoy continúan entregando lo mejor de sí para mantenerlo en movimiento, nuestro reconocimiento y gratitud”.

El billete conmemorativo que está a la venta a partir de este día, muestra una imagen de la remodelada Terminal 2 del AICM y corresponde al Sorteo Superior No. 2903 que se celebrará el viernes 6 de noviembre de este año a las 20:00 horas, con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.