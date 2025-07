Escasez mundial de vacuna para recién nacidos: ¿Qué sabemos y cómo afecta a los bebés mexicanos?

¿Es una situación de alerta? ¿Los recién nacidos corren algún peligro? Estas fueron las preguntas que respondió el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, ante la escasez de la vacuna que se aplica a niñas y niños al nacer.

Se trata de la dosis Bacilo de Calmette y Guérin (BCG), que previene la tuberculosis y actualmente presenta disponibilidad limitada. El motivo es que el principal proveedor reubicó sus instalaciones de producción y ahora debe actualizar su registro sanitario para reanudar actividades y distribuir la vacuna.

¿Por qué hay escasez de vacunas BCG para recién nacidos?

Según el secretario Kershenobich, la distribución de esta vacuna presenta un retraso de dos meses. Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuenta con dosis suficientes para aplicar a los menores recién nacidos.

Mientras se regula el suministro, este lote de vacunas que tienen las autoridades mexicanas deberían alcanzar para aplicar una dosis a los menores durante los próximos dos años, sin embargo, en los próximos días se conocerían las afectaciones en los hospitales de México.

“El principal proveedor de la vacuna BCG cambió su instalación de producción, y esto afectó no solo a México, también a países como Australia y China. Se retrasó su distribución dos meses. Nosotros ya tenemos 3 millones 400 mil vacunas en Cofepris listas para ser liberadas”, comentó durante la conferencia de prensa del 29 de julio.

¿Qué pasa si no se aplica la vacuna BCG al momento del nacimiento?

El secretario no especificó los riesgos que enfrentan los recién nacidos si no reciben la vacuna de inmediato. No obstante, para mitigar la preocupación de madres y padres de familia, explicó que existe un rango de edad recomendado para su aplicación.

Señaló que la vacuna BCG puede aplicarse entre el nacimiento y los cuatro años de edad. Se espera que el registro sanitario del proveedor concluya en un plazo de hasta cuatro semanas, para que este retome actividades.

“La vacuna BCG se debe aplicar al momento del nacimiento, aunque existe un periodo de hasta cuatro años para hacerlo. Al cambiar el lugar de producción, también cambió el registro sanitario, el cual tarda alrededor de cuatro semanas. Una vez actualizado, estarán disponibles 3 millones 400 mil dosis, suficientes para casi dos años de vacunación. Los niños no están en peligro porque pueden recibir la vacuna entre los 0 y los 4 años”, explicó el doctor David Kershenobich.