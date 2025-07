Sheinbaum niega contubernio con el crimen, tras arresto de Julio César Chávez Jr. en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no ha establecido ninguna relación de contubernio con el crimen organizado y que en México, ante una eventual acusación proveniente de Estados Unidos, “todo el mundo es inocente, hasta que se demuestra lo contrario”.

La mandataria, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, fue cuestionada en torno a que, tras la aprehensión de Julio César Chávez Jr., se busca ligar “al narcotráfico con apoyos a la ‘cuarta transformación’”.

“Ya tiene tiempo. No es nuevo. No es nuevo el ‘narcopresidente’. No tiene cabida, no tiene asidero en la gente porque cuando se inventan cosas pues no hay manera”, respondió.

Además, enfatizó que, cuando hay una acusación, se tiene que demostrar. “Y particularmente si es penal, pues tiene que haber prueba para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión.

“Creo que es importante decir que nosotros no establecemos relación de contubernio con nadie, con nadie; entonces, defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia”, dijo.

Sheinbaum dijo que “si hay una orden de aprehensión, como en este caso (de Julio César Chávez Jr.), pues la fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas”.

Y agregó: “si viene de una investigación, inteligencia, donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del ministerio público, deben presentarse las pruebas siempre”.

Tanto el gobierno de Sheinbaum como el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, han sido señalados por no haber detenido a Julio César Chávez Jr. pese a que existía una orden de aprehensión girada desde 2023.

El viernes de la semana pasada, Sheinbaum dijo que desconocía la existencia de la investigación y no tenía información sobre los presuntos vínculos entre el Cártel de Sinaloa y el boxeador, quien, sin embargo, es investigado por la FGR desde 2019 por delincuencia organizada y tráfico de armas.