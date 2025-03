Diputada de Morena ‘regaña’ a compañeras por fuero a Cuautémoc Blanco: ‘El sistema nos escupe en la cara’

La imagen de las diputadas de Morena protegiendo a Cuauhtémoc Blanco al subir a la tribuna causó indignación y, sobre todo, escucharlas gritar “¡No estás solo!”, a pesar de la denuncia de violación en grado de tentativa que hay en su contra.

Al respecto, la legisladora de Morena, María Teresa Ealy, lamentó que esta consigna que nació en la lucha feminista fuera utilizada para proteger a un hombre denunciado por abuso.

“Para mí fue un día triste, con demasiada indignación, porque nosotras marchamos y que nuestra consigna representante de lucha, que hoy sea una consigna para defender a un abusador”, dijo la diputada en entrevista con Azucena Uresti.

La diputada lo definió como una traición de sus compañeras legisladoras y descalificó el comportamiento de la bancada.

Las diputadas del PAN se expresaron a favor del desafuero de Cuauhtémoc Blanco para ser investigado por la presunta violación de su media hermana.

“Es una burla porque el sistema nos escupe a todas las mujeres en la cara y nos deja claro que la justicia en este país no es para todas, sino solamente para quienes tienen poder y cómplices que protejan a un agresor”, agregó.

La legisladora también criticó que hayan basado la decisión del desafuero contra Cuauhtémoc Blanco en un dictamen que tenía inconsistencias a pesar de tratarse de una denuncia por presunto abuso sexual.

María Teresa Ealy fue una de las 22 diputadas de Morena que votó a favor del proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la sesión ordinaria del martes.

‘Intentaron engañarnos sobre el proceso de desafuero’, dice diputada de Morena

“No me voy a quedar callada ni de brazos cruzados, hubiera ido en contra de mis propios valores, de mis propios principios, de mi propia lucha”, agregó la diputada.

María Teresa Ealy aseguró que durante la plenaria de Morena intentaron engañarlas sobre el proceso. “Cuando tomé la palabra invité al diputado Cuauhtémoc Blanco a pedir licencia y así enfrentarse a la fiscalía si dice que no le da miedo. Que no nos dé atole con el dedo de decir que se presentará a la Fiscalía, pero con el fuero”, explicó la diputada.

Al respecto, Cuauhtémoc Blanco se quedó callado y pidió a sus compañeros que le dieran la confianza de presentarse a la Fiscalía, pero quería hacerlo aún con el fuero.

¿Qué pasó con las diputadas de Morena y Cuauhtémoc Blanco?

Minutos antes de que comenzara la votación, una diputada de Morena invitó a Cuauhtémoc Blanco a subir a la tribuna para expresar su posición sobre su posible desafuero.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía, no tengo miedo porque estoy aquí ante ustedes dándoles la cara”, dijo el exgobernador de Morelos.

En ese momento, el diputado fue protegido por otras legisladoras de Morena, mientras que las de oposición expresaron su rechazo.

Más tarde, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y hasta del Partido del Trabajo (PT) le reclamaron al presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, por haber permitido el pronunciamiento de Cuauhtémoc Blanco.