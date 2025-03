Sandra Cuevas revela ‘traición’ del PAN y pacto con Morena en elecciones: ‘No piensa’ en la Presidencia

“Me abandonó el PAN, el PRI y el PRD porque les dije la verdad en su cara. Pero bueno, esto es así. Después de sacrificar tu vida, después de cuidar el territorio em dijeron ‘aquí no’”, dijo Sandra Cuevas, quien recientemente explicó cómo fue que le cerraron las puertas en la oposición antes de las elecciones del año pasado.

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc dejó su cargo con el objetivo de competir en el proceso interno de la alianza PRI-PAN-PRD para la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, por la norma de paridad de género del Instituto Nacional Electoral (INE), el frente opositor decidió dejarla fuera de la competencia por gobernar la capital del país, ya que dicho cargo iba a ser entregado a un candidato hombre.

Esto provocó molestia en Sandra Cuevas, quien además de abandonar a la alianza Va Por México, amenazó con revelar datos incriminatorios hacia el candidato Santiago Taboada, además de que optó por formar su propio partido político y aliarse con Movimiento Ciudadano por un cargo como senadora.

Ahora, a poco más de un año de que comenzaron aquellas campañas electorales, Sandra Cuevas no tiene cargo público y formó un conglomerado de empresas llamado Sandra Cuevas Diamond Group, mientras prepara su regreso a la política.

Recientemente la funcionaria reapareció y dijo cómo vivió esa etapa en su carrera profesional, y por qué la alejaron de la oposición.

A Sandra Cuevas no la dejaron buscar la reelección en la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas explicó en Atypical TV que el motivo por el que se alejó de la oposición no fue la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino porque desde la alianza no la dejaron competir por un nuevo ciclo en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Ellos me quitan el derecho de la reelección. ¿Por qué me quitan ese derecho? Porque ellos pactan con alguien de Morena... El PAN pacta con el que se decía mi referente político y dicen ‘Sandra no va a ningún lado’, y no me avisaron nada", dijo la exalcaldesa, quien se negó a contar quiénes fueron los que le dieron la espalda.

Dijo que la dejaron sola, a pesar de que durante años acompañó a la oposición.

“A Sandra Cuevas la siguen minimizando. Sandra Cuevas es ella solita, creen que a mí me ayudaron muchos grupos y no es así, uno va caminando, y además de decir ‘estoy representando a estos partidos pero además yo, Sandra Cuevas, voy a estar contigo”, mencionó la exalcaldesa.

A pesar de que fue ‘borrada’ de la oposición, se quedó, y mandó como recado que si no colaboran y se unen, “Morena se va a quedar con lo poco que queda en la Ciudad de México”.

Claudia Sheinbaum le ofreció una diputación plurinominal a Sandra Cuevas

Luego de que en la oposición no le permitieran ser candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ni reelegirse en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas dijo que fue buscada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien le propuso un lugar como diputada plurinominal en Morena.

“Ella me ofrece una diputación plurinominal a través de Adrián Rubalcava. Yo le dije ‘no, muchas gracias’. Yo tengo una forma de ser, y podrá gustarle a unos y podrán odiarme otros, pero tengo una sola carta, una sola palabra. Preferí quedarme sola, sin Morena ni la oposición pero no traicionar mis principios”, dijo Cuevas sobre sus últimas horas en la oposición y mientras buscaba un nuevo partido.

En enero del año pasado, tras anunciar la fundación de su nuevo partido político, Sandra Cuevas dijo que hablaba con todos los partidos; sin embargo, decidió quedarse en Movimiento Ciudadano, y buscar una senaduría en representación de la Ciudad de México.

“Movimiento Ciudadano me gustó hasta que comenzó a ayudar a Morena. Y cuando veo que Máynez se empieza a coordinar con Ricardo Monreal dije ‘Ahí nos vemos’... Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que Dante Delgado me dice que no paso mi renuncia. ‘Entonces siga haciendo campaña porque no pasó su renuncia’“, dijo Sandra Cuevas.

La exalcaldesa dice que no se puede confiar en nadie dentro de la política porque el 99 por ciento de los políticos ven por sus intereses, y que si vieran por el país no se doblarían y no buscarían caer bien.

A pesar de la situación que vivió con la alianza opositora y con Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas rescató que lleva cerca de tres años en la política, y que en ese periodo logró conseguir cerca de 350 mil votos en la Ciudad de México, algo que “no es poco”, según ella, y que le sirvió para entender que tiene su marca personal.

Cuevas dijo que no tiene nada qué perder, y que si fueran ciertos los nexos con la Unión Tepito o cualquier hecho corrupto no estaría presentandose ante medios de comunicación.

Sandra Cuevas se unió a las filas de Movimiento Ciudadano para buscar una senaduría. (Cuartoscuro)

¿Qué sigue para Sandra Cuevas? ¿Ya no quiere la Presidencia?

Luego de que en enero del año pasado Sandra Cuevas anunciara la creación de su partido político, Organización por la Familia y la Seguridad de México, la funcionaria dijo que trabaja con una facción del PAN en la Ciudad de México.

Por el momento no ha revelado detalles, pero aseguró que tiene una asociación con el partido y que sigue en las labores para fundar el suyo.

El 15 de enero del año pasado, cuando fundó su partido, dijo que no le cerraba la puerta a buscar la Presidencia en 2030; sin embargo, puede que el panorama no sea el mismo ahora.

“Hoy no tengo deseos de ningún cargo público. Y del PAN ya me ofrecieron cuidar un territorio y trabajar en ese territorio para estar ahí en 2027. Y no lo siento, porque no puedo estar pensando en que quiera ser algo cuando el país se esté destrozando”, dijo Sandra Cuevas.

Con ello, Sandra Cuevas dijo que no está enfocada en buscar la Presidencia, aunque sí buscaría la unidad en la oposición, a fin de mejorar en las preferencias ciudadanas.

¿Fue cierto el romance de Sandra Cuevas con Adrián Rubalcava?

Luego de haber tenido un supuesto romance con Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa que se pasó a Morena, Sandra Cuevas dijo que se distanció de él en el momento que entró a la 4T.

“Los dos lo que quisimos era ayudar a la oposición. Cuando él se va a Morena fue deslindarme de él. De hecho él se va a Morena a través de Claudia Sheinbaum”, mencionó Sandra Cuevas.

A pesar del distanciamiento, la relación no es mala, e incluso dijo que Rubalcava le confirmó que será director del Metro de la Ciudad de México.