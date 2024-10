Canal Once usa programa para burlarse de opositoras como Norma Piña y Sandra Cuevas

Canal Once tiene dentro de sus programas a 'Operación Mamut', con sketches donde se burlan de diversos personajes de la vida pública, entre ellas algunas políticas vistas como "opositoras" de Morena.

“Pero las risas... faltaron”. En Canal Once, una cadena de televisión pública mexicana, hay muchos contenidos diversos. Uno de ellos es un programa de análisis que utiliza la comedia para explicar asuntos políticos... y para burlarse de ciertos personales de la vida pública.

Como parte del programa ‘Operación Mamut’, que es conducido por Nora Huerta, Fernando Rivera Calderón y Jairo Calixto, tienen un noticiero “prehispánico” con personajes que representan a las comunidades de pueblos originarios y conquistadores españoles, así como otras figuras mexicas (una piedra de sol).

También tienen segmentos en los que entrevistan a personajes políticos e invitan a otros periodistas a su mesa de diálogo. Pero lo que ha llamado la atención esta semana en redes sociales es la incorporación de personas consideradas como “opositoras” al Gobierno de México y al partido oficialista, Morena, como lo es la ministra presidenta Norma Piña.

Si bien desde el Gobierno federal anterior y el actual se ha refrendado en respeto a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros organismos, desde la Presidencia, en especial desde las conferencias matutinas de AMLO y Claudia Sheinbaum, han sido lanzadas fuertes críticas contra Norma Piña.

En un breve sketch de este domingo 13 de octubre, se transmitió un “mensaje” de la “querida Norma Piñal”, un personaje basado en la ministra presidenta. En el video, se observa a un actor hombre con peluca y maquillaje, para hacer burla de la funcionaria.

Este tipo de representaciones donde actores hombres usan pelucas y maquillaje exagerado para representar a las mujeres es común dentro de cierto tipo de comedia sexista y ha sido señalado por especialistas en estudios de género por tener componentes misóginos, pues lo que se busca es ridiculizar a las mujeres, como explica el Observatorio para la Igualdad de la Universidad de Barcelona. La UNAM califica este tipo de burlas contra las mujeres como violencia simbólica.

En un reciente programa de ‘Operación Mamut’, el personaje de “Norma Piñal” dirige un mensaje a la nación para desmentir que tiene una relación con “el bellaco Noroña”, en referencia al senador Gerardo Fernández Noroña.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña, ha sido blanco de algunos memes en redes sociales por sus constantes peleas con la senadora Lilly Téllez, quien apodó como bellaco en una sesión legislativa en vivo.

Luego de algunas diferencias por la reforma al Poder Judicial, Noroña y Norma Piña se reunieron y hay fotografías donde ambos sonríen y se ríen juntos.

Mensaje de la querida Norma Piñal 🍍 desmintiendo todo lo que se ha dicho.



Nos vemos 22:00h por @CanalOnceTV pic.twitter.com/ORKTrLQNI8 — Operación Mamut (@MamutOperacion) October 14, 2024

Si es muy grave que Canal Once esté generando este tipo de contenido porque son una televisora pública que se paga con nuestros impuestos y que debería ser para dar contenido educativo y cultural.

¿De verdad @rturrent vas a permitir "humor" de señores vestidos de mujeres… pic.twitter.com/9Gcbz1WqWz — Adriana Pineda 🫀 (@LaMalaC) October 14, 2024

Pero la ministra Piña no ha sido la única que ha sido objeto de estas burlas.

A pocos días de que se conmemore Día de Muertos, un festejo mexicano, nuevamente una persona vestida y maquillada de manera exagerada ha aparecido para interpretar a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc.

Esto para burlarse de un video en el que Sandra Cuevas recuerda que se acercan los festejos del Día de Muertos, mientras coloca adornos de Halloween alrededor de ella, como calabazas con dulces y un conjunto de ropa color naranja con murciélagos y arañas.

Luego de que fuera posteado este video del programa de Canal Once, la propia Sandra Cuevas ha contestado a la publicación con el siguiente mensaje: “Perdió la gracia la mujer que me imita”.

La socióloga y comunicóloga Adriana Pineda apuntó en ese mismo comentario en redes sociales que no era una cosa de gracia y que había violencia contra la exalcaldesa. “No está bien que seas víctima de eso”.

Perdió la gracia la mujer que me imita.😪😔 Considero que debe ya tomar otro personaje. Abrazos. — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 15, 2024

¿Quién dirige Canal Once?

Canal Once es una cadena de televisión que pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN); es decir, es un medio público.

Actualmente, Renata Turrent es directora general de Canal 11. Tras su nombramiento, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre pasado, rápidamente surgieron críticas por parte de colectivos feministas, activistas por los derechos de las personas LGBT+ y personas trans, debido a que Turrent ha estado antes vinculada a discursos de odio contra las personas trans.

Turrent es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de California de los Ángeles (UCLA) y es licenciada en Economía por el Tec de Monterrey. Fue subdirectora de la revista digital Sentido Común y tuvo un programa el Capital 21 (otro medio público de la CDMX), conocido como ‘El Aquelarre’. Ahí, Turrent se vio envuelta en un escándalo luego de invitar a activistas de la Alianza LGB, un grupo que promueve discursos de odio contra las personas trans.

La Alianza LGB es una organización extremista de Reino Unido, que también tiene representación en EU y en México. Esta organización no incluye a las personas transgénero y personas no binarias dentro de su movimiento. Esto se debe a que postula la creencia de que “solo hay dos sexos” y que el género es una construcción social de opresión, explica The Guardian.

Pese a que impulsó estos discursos desde la televisión pública capitalina sin detener a los participantes dentro de su propio programa, Turrent se limitó a señalar que “no investigó a su invitado” antes de su propio programa y dijo que no se hacía responsable de sus comentarios.

Luego de que se anunciara que sería Turrent la directora de Canal Once, más de 100 organizaciones y unas 350 personas LGBT+ firmaron una petición para que Turrent renuncie como directora general de esta televisora pública, al pedir que haya medios de comunicación que respeten la diversidad y la dignidad de las personas.