Fernández Noroña habla del ‘Norilly’, el ‘shippeo’ con Lilly Téllez: ‘Me muero de risa de todos los memes’

Los ‘encontronazos’ entre los senadores Gerardo Fernández Noroña del PT y Lilly Téllez del PAN que ocurrieron esta semana en el Senado, durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, han desatado una ola de bromas y memes en redes sociales, debido a que las y los usuarios mexicanos ven en estos desacuerdos una “historia de amor”, al estilo enemys to lovers (de enemigos a enamorados).

Noroña y Téllez tienen una larga historia de comentarios el uno en contra de la otra, y viceversa. Los más recientes han ocurrido luego de que el petista fuera anunciado para ser el presidente de la Mesa Directiva del Senado, cuando Téllez declaró que ‘’El cargo no le quita lo chango. Lo tendrá en la mira todo el tiempo y le haré la vida de cuadritos”.

Un día después, al tomar protesta como presidente del Senado, Fernández Noroña dijo en su discurso que este era un momento histórico porque antes “un plebeyo como yo no habría podido” acceder a ese cargo en la Cámara alta. “Es la hora del pueblo, y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos”.

Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña han tenido una historia de insultos en sus carreras como legisladores.

En la sesión en donde se discutió la reforma judicial, Lilly Téllez señaló que los legisladores de Morena y sus aliados (PT y PVEM) eran bellacos “y no plebeyos”, apuntó volteando a ver a Fernández Noroña. Y afirmó que estaban rompiendo la República.

Lo que ha desatado los memes en redes sociales está relacionado con el ‘shipp’ entre ambos legisladores, que intercambian miradas desde sus lugares en el Senado y que discuten de manera constante.

Un ‘shippeo’ es una palabra en inglés, contraída, para nombrar una conexión romántica entre dos personas. El ‘shipping’ es muy común entre personajes de obras de ficción y series de televisión, pero también se ocupa en situaciones como esta.

por qué a nadie le gustan mis ships???



mis ships: pic.twitter.com/I50kM6Z3Up — carlos buburrón (@CBuburron) September 11, 2024

Ahora bien, como parte de un ‘shippeo’, los internautas suelen juntar los nombres de los dos personajes que tienen esa supuesta ‘conexión’ para crear un nombre nuevo, con el que se identifica el romance.

En el caso del ‘shippeo’ que se hace entre Noroña y Lilly Téllez, se ha usado la palabra ‘Norilly’, una mezcla del apellido del legislador y la panista.

Este ‘shipping’ ya estaba muy ‘cantado’ entre usuarios de TikTok y X (antes Twitter) en general, pero ha tomado vuelo esta semana, luego de que Lilly Téllez llama “bellaco” a Noroña por decir mal su nombre, a lo que ella respondió con un “diga mi nombre correctamente, bellaco. ¿Qué no sabe leer? (...) Diga mi nombre correctamente”.

En TikTok, las personas han tomado ese fragmento de video y audio, y lo han juntado con la canción “B de Bellako” de El Malilla, un cantante joven de la nueva ola de reguetón mexicano. Otras ediciones tienen la canción “Línea del Perreo”, de Yeri Mua, El Jordan 23 y Uzielito Mix.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre el ‘shippeo’ con Lilly Téllez?

Luego de los constantes videos editados del ‘Norilly’, el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, ya ha reaccionado en sus redes sociales y asegura que sí le da risa esta nueva tendencia.

“Me muero de risa de todos los memes que están haciendo, y las canciones.... que ‘me enamoré de un bellaco’, no, no, no (...)”, apuntó.

El coraje que debe estar haciendo Lilly Téllez con los memes del Bellaco y el shippeo, en cambio Noroña bien agustin riéndose pic.twitter.com/cKBSWGNVDQ — Tania (@tania__rd) September 13, 2024

Lilly Téllez también ha tenido reacciones indirectas a la tendencia y publicó una nota sobre memes donde los internautas editan imágenes de ella con Noroña con la canción ‘Secreto de amor’ de Joan Sebastián. Afirmó que le podría dar “un ataque de celos” a la conductora Denise Maerker, luego de que la periodista se quejara de las palabras de la panista contra el senador.

¿Qué significa la palabra ‘bellaco’ que usó Lilly Téllez?

De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra “bellaco” y “bellaca” se refiere a una persona que actúa con maldad o con poca honradez. También es una palabra usada para describir a una persona mala o un pícaro.

Sin embargo, “bellaco” es una palabra que es ampliamente usada en canciones de reguetón y se usa para describir a una persona que se encuentra en un estado sensual. También se usa su variante ‘bellaqueo’ o ‘bellakeo’ para hablar del perreo.

Gerardo Fernández Noroña se ha referido a sí mismo como un 'plebeyo', pero Lilly Téllez le ha dicho 'bellaco'. (Especial | Cuartoscuro)

Las palabras ‘bellaco’ y ‘bellaquear’ forman parte del slang del reguetón, junto con muchas otras palabras que han usado artistas de Latinoamérica que hacen este tipo de música, en donde se habla abiertamente de la atracción sexual y otros temas relacionados con estar de fiesta y pasarla bien, ya sea con las amigas y amigos, la pareja, o con ‘el ligue’.