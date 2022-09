Transfobia en Capital 21: Defensoras piden parar el discurso de odio

La comunidad trans y LGBT+ ha reclamado la ampliación de un discurso de odio transfóbico en un programa de Canal 21, televisión pública, luego de que fuera invitada una persona que forma parte de Alianza LGB, un grupo considerado extremista y de ultra derecha en otros países.

En la mesa de debate de ‘El Aquelarre’, conducido por Renata Turrent, fueron difundidos mensajes sobre identidad de género que cuestionan, invalidan y “ponen a debate” la identidad de las personas.

“Me parece que es o bien ignorancia rampante en lo que significan las identidades de género, o bien una malicia bastante cínica para poder negarnos derechos y oportunidades a las personas trans (...) Personas que defendieron su postura (de Dimeo, participante, y Turrent, como conductora), señalaron que se necesita un debate en tv pública. Yo me pregunto, ¿qué debate se podía tener en ese espacio? Si absolutamente todas las personas compartían la misma opinión: que las identidades trans no son legítimas”, comentó Láurel Miranda, periodista y conferencista, en una entrevista para El Financiero.

Invitar a una persona de un grupo extremista es algo que no debe suceder en un canal público en México, añadió Eme Flores, de la Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género.

“No fue un debate. Yo vi a cuatro personas (cisgénero) que estaban totalmente de acuerdo, hablando de temáticas que no les afectan” relacionadas con identidad de género y personas trans, apuntó Eme Flores en la entrevista con El Financiero.

Preocupa que se invite a un canal como este a la Alianza LGB porque esta impulsa la idea de que la categoría de género no importa.

“Se refieren a que el género como categoría no es relevante, que lo único que importa son los genitales y cómo te ve la sociedad patriarcal a través de ello. Y esto tiene consecuencias, elimina la existencia de la gente trans y tiene también consecuencias brutales en la gente cisgénero. Están afirmando el poder del patriarcado, diciendo ‘sí, las mujeres sí son sus genitales”, “sí, los hombres sí son sus genitales”, “los hombres son violentos por tener pene y no hay nada qué hacer’”, abundó Eme Flores.

La periodista Láurel Miranda consideró que hay palabras o frases que prenden las alarmas pues pretenden vender la idea de que los derechos de personas trans no pueden coexistir con los derechos de mujeres cisgénero.

A estos llamados para parar los discursos de odio y transfobia se han unido organizaciones feministas, antirracistas, antipatriarcales y LGBT+ como Luchadoras, Comunal, Diversidad en Resistencia, Afrontera, Dejar de Chingar (Masculinidades), Quiéreme Trans, Juntrans, Mexiro, PasteUp Morras, La Sandía Digital, Poderosas y varias más.

Esta no fue la primera ocasión en que sucede un hecho de discriminación contra personas trans en Canal 21, específicamente el Jueves de Debate dirigido por Ana Francis Mor y en el que participó Turrent: en marzo pasado, fue invitada Mikaelah Drullard, de Afrontera, quien fue corrida del programa antes de que iniciara, pese a que ya le habían colocado un micrófono.

¿Qué pasó en Canal 21 y qué tiene que ver la Alianza LGB?

El pasado 21 de septiembre, Mauricio Dimeo, filósofo y parte de la Alianza LGB México, formó parte de una mesa de discusión en el programa ‘El Aquelarre’ de Capital 21, conducido por Renata Turrent.

La Alianza LGB es una organización que nació en Reino Unido y que, según su propia red, busca “luchar por los derechos de las personas lesbianas, gays y bisexuales”, la cual excluye la sigla T y a las personas trans en su conjunto por supuestamente hacer peligrar los derechos de personas LGB y mujeres. La Alianza LGB ha sido denunciada por la red de organizaciones LGBT+ de Reino Unido por promover odio transfóbico, y en Irlanda fue listada como una organización extremista de ultra derecha.

Esto sucedió luego de la participación de Mauricio Dimeo fuera cancelada en una exposición sobre ‘nuevas masculinidades’ en la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM, que se llevaría a cabo a principios de septiembre, luego de reclamos de grupos de personas que defienden los derechos LGBT+ y activistas de la comunidad trans.

En Capital 21, las declaraciones de Mauricio Dimeo ‘encendieron las alarmas’ de personas defensoras de derechos humanos, pues sus mensajes ponen en duda a las identidades trans y su validez, y es preocupante porque es un discurso impulsado en un canal de televisión abierta y pública que recibe recursos del Gobierno capitalino, apuntaron activistas.

Debido a que Turrent no detuvo y/o cuestionó estos comentarios queinvalidan de de las identidades trans y no binarias, algunes activistas piden la renuncia de la conductora en este medio de comunicación, mientras que otras preguntan cuál erá la reparación del daño que se hará luego de propagar odio transfóbico en la tv pública.

“(Después del programa) está claro que Renata Turrent vio que esto iba a pasar, o lo ignoró, no sabemos. Estamos exigiendo su renuncia de sus puestos en medios de comunicación porque claramente no sabe conducir responsablemente, ya sea por ignorancia o por dolo (...) Esto no es una cacería de brujas o una venganza, no queremos que la quiten (de sus demás puestos), pero es alguien que no puede tener megáfono porque está claro que tiene una agenda que va en contra de derechos humanos”, puntualizó Eme Flores, de la Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género, en entrevista para El Financiero.

Dicha red ha convocado a una manifestación afuera del estudio de Capital 21, donde es grabado el programa de ‘El Aquelarre’, a las 21:00 horas de este miércoles. La red pide la renuncia y un alto a los discursos de odio transfóbico.

En tanto, la periodista Láurel Miranda cuestionó cuáles serán las medidas que tomará el canal público luego de esta situación.

“Más que hablar de la cancelación, como hablaba Ofelia Pastrana, hay que hablar de una cultura de las consecuencias: ¿qué va a pasar después de que Renata Turrent no investigó a quién invitaba a su programa? ¿Qué va a pasar después de que en su programa se vertieron esta serie de discursos discriminatorios? ¿Qué va a pasar después de que un amplio sector de representas de Morena y de al 4T han salido a manifestar su apoyo a este discurso discriminatorio y que tante contra la izquierda y los derechos humanos? ¿Cómo se va a reparar el daño, cómo van a garantizar la no repetición”, apuntó Láurel Miranda en entrevista para El Financiero.

Luego del programa y los reclamos de activistas trans, feministas y personas LGBT+ en redes sociales sobre estos hechos, Renata Turrent compartió un hilo de Twitter con diversos puntos, donde aseguró que no investigó a Mauricio Dimeo antes de invitarlo al programa que ella conduce y dijo que es responsable de los comentarios emitidos por esta persona.

Sin embargo, tampoco se posicionó en contra de la transfobia y de la discriminación contra personas trans, ni en el programa ni en sus redes sociales, apuntaron les activistas.

Láurel Miranda recordó que, en una sociedad que de por sí es violenta contra personas trans y no binarias, es peligroso respaldar este tipo de discursos.

“Los programas de TV tienen un peso y tienen una incidencia, no podemos lavarnos las manos (Lo expresado en medios de comunicación) va a incidir en los prejuicios y en los estigmas que ya existen, en una sociedad sumamente transfóbica, va a alimentar todas esas ideas para que la violencia caiga sobre nuestras poblaciones, violencia que puede ir desde la malgenerización, el no contrato en un empleo, la negación en servicios de salud hasta incluso un transfeminicidio”, destacó la periodista.