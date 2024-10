Esto habló Noroña con la ministra Norma Piña: ‘Ni me acuerdo de qué le dije’

‘‘Estábamos platicando de manera informal, estábamos en la sala de ajuste antes de iniciar el proceso, para la intención de construir un camino en transición, hay diálogo, punto’', aclaró en una entrevista radiofónica Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

La explicación se da luego de que se le viera platicando y sonriendo con Norma Piña, presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reunirse en privado para llegar a un acuerdo para la transición en el Poder Judicial.

Sobre la notable carcajada de Piña, Noroña explicó ‘’Ni me acuerdo de que le dije, puedo ser muy simpático cuando me da la gana’'. Agregó que todavía no se llega a ningún acuerdo, pero que es muy importante para que las y los ciudadanos tengan certeza de las votaciones para elegir a juzgadores en junio del 2025.

‘’No hay ningún acuerdo, ya hay una Constitución vigente, ya no hay reforma y debe acatarse, eso no está a discusión de las personas juzgadoras y es para que el país tenga la certidumbre de a dónde vamos’', aseguró Noroña.

Agregó que el diálogo lo han estado realizando Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Adán Augusto López.

‘‘Dimos un paso más porque invité a la ministra presidenta de la Suprema Corte, lo que sí ayuda. La idea es que haya las mejores condiciones para la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio en vital’', continuó Noroña.

Agregó que se cumplió con un protocolo al invitar a Norma Piña, pero el mensaje es que ‘‘hasta para pelear nos estaremos comunicando, estaremos planteando, hay una señal muy importante que la Suprema Corte dará muy pronto y es la revisión del recurso que se interpuso’', dijo Noroña. Agregó que no hay ninguna petición en el sentido de dejar tensiones con la Suprema Corte.