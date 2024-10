Rosa Icela evita hablar sobre asesinato de alcalde de Chilpancingo: ‘Ya no soy la secretaría de Seguridad

‘Ya no soy la secretaria de Seguridad’, apuntó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación en la administración de Claudia Sheinbaum, luego de ser reiteradamente cuestionada sobre la violencia en Chilpancingo, horas después de que se diera a conocer el brutal asesinato del alcalde de dicha entidad.

La funcionaria fue cuestionada por medios de comunicación en la Cámara de Diputados el lunes, donde le pidieron que respondiera si el asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, ‘encendía las alertas’ del Gobierno.

“Yo no vine hoy a declarar nada que tenga que ver con el tema... Lo que le quiero decir es que me quiero ceñir a lo que dijo la señora presidenta (…) Lo que quiero decir es que ya no soy la secretaria de Seguridad”, apuntó al ser interrumpida en varias ocasiones porque se le pedía posicionarse sobre los hechos violentos.

Rosa Icela Rodríguez fue secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum la nombró como titular de Gobernación. Ahora, la SSPC es dirigida por Omar García Harfuch.

El Gabinete de Seguridad está encabezado por la Secretaría de Gobernación, pues es la entidad encargada de la política interior; y está integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

¿Qué le pasó al alcalde de Chilpancingo, Guerrero?

El presidente municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, fue decapitado y sus restos fueron localizados dentro de una camioneta el pasado 6 de octubre.

El funcionario perredista había tomado su cargo como nuevo presidente municipal de Chilpancingo apenas el pasado 30 de septiembre.

El pasado jueves 3 de septiembre, fue asesinado a balazos el nuevo secretario del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez en pleno centro de la ciudad. Y el 6 de octubre fue hallado el cuerpo de Alejandro Arcos.

Dos días antes, el 4 de octubre, Alejandro Arcos estuvo en una entrevista con Ciro Gómez Leyva tras el asesinato de Francisco Tapia en la entidad.

Al ser cuestionado sobre si consideraba que era necesario reforzar la seguridad en el municipio, dijo que sí.

“Desde luego que sí. Lo pido y la de mi equipo de trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad. Siempre hemos hablado de un proyecto de paz, ha sido nuestra bandera, nuestra propuesta y eso es a lo que aspiramos. No somos gente de conflicto”, expresó.