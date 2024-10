¿4T ‘fuma la pipa de la paz’ con la Corte? Pactan ‘acuerdo de transición’ por reforma judicial

¿Llevarán ‘la fiesta en paz’? El Poder Judicial acordó un diálogo con los Poderes Legislativo y Ejecutivo por la reforma judicial, aseguró este martes Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

Por segunda ocasión en la semana, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acudió a un acto del Poder Legislativo, esto después de estar presente en el homenaje a la diputada Ifigenia Martínez.

Previo a la ceremonia, la ministra ´Piña se reunió de forma privada con Fernández Noroña.

“Es un acuerdo de transición. Hay una interlocución del Gobierno federal, que encabeza la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), el compañero Adán Augusto (López, presidente de Junta de Coordinación Política) y un servidor. Estamos ayudando de parte del Legislativo”, dijo Noroña a medios.

Acotó que este acuerdo se dio de forma previa; de lo contrario, la ministra Norma Piña no hubiera estado presente en las ceremonias.

“Hay comunicación, hay diálogo y un acuerdo de mantener diálogo, incluso en las condiciones más difíciles, ya esto me parece muy importante”.

¿Qué dijo Noroña sobre que la Corte analizará legalidad de reforma judicial?

Gerardo Fernández Noroña aclaró que este diálogo no significa que las diferencias entre los tres poderes hayan quedado superadas. “No quiero generar una expectativa que no se cumpla. El Poder Judicial puede coadyuvar o no en ese proceso, estamos de inicio en el establecimiento del diálogo”.

Aunque la semana pasada, Noroña criticó que el Poder Judicial no entregó la información necesaria para que el Senado publique la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros, ahora lo vio innecesario.

El Congreso de la Unión, de mayoría morenista, arrolló a la oposición y aprobó una reforma radical al Poder Judicial. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

“Cometimos un error al pedir información a la cual puedes acceder, es pública en esencia”, señaló

Sin embargo, sostuvo que la ruta de iniciar consultas para ver si puede analizar la legalidad de la reforma al Poder Judicial “obedece a razones políticas”.

El morenista también anunció que el próximo sábado 12 de octubre se realizará el sorteo para elegir cuáles cargos participarán en la elección de 2025, pues la reforma establece que solo la mitad de los cargos del Poder Judicial se renovarán en ese año.

PAN celebra la presencia de Norma Piña en el Senado

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, celebró la invitación del Senado (de mayoría morenista) a la ministra presidenta de la Suprema Corte.

“Festejo cómo fue recibida, fue recibida con aplausos aquí en el Pleno del Senado. Festejo que esté aquí y que en todos los actos republicanos, legislativos que pueda estar, esté presente. “Debería ser funcional no solamente de fotografía, que nos escucháramos, que dialogáramos, y que no usen la fuerza bruta legislativa”, apuntó.

Cortés también agregó que Acción Nacional analizará participar o no en la discusión de las leyes de la reforma judicial.