Proveedores de medicinas acusan falta de pago del Gobierno: ‘No participaremos en licitación’ de Sheinbaum

“No le están pagando a los proveedores de medicamentos”, acusó Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, tras afirmar que la nueva estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la compra de más medicinas para 2025 es engañosa.

En entrevista radiofónica, el presidente de Nariz Roja -asociación que apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos a través de servicios gratuitos- explicó que aunque la nueva opción del Gobierno “es novedosa y buena”, los proveedores de medicamentos ya advirtieron que no participarán en la licitación que Sheinbaum propuso.

“Nosotros no vamos a participar en la licitación porque no nos han pagado. Me debe Pemex, me debe IMSS-Bienestar, me quedó a deber el Insabi, yo paso, ya no quiero saber de ellos", explicó para el programa de Ciro Gómez Leyva este 8 de noviembre.

Incluso, Barbosa detalló que los fabricantes de medicinas le comentaron que el adeudo se acumuló durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “En los anteriores gobiernos, o en la anterior administración, que les compraron medicamento les quedaron a deber dinero y hoy dicen yo ya no le entro".

Por esta razón, las farmacéuticas anticiparon que no formarán parte de este proyecto, además de que la propuesta de Sheinbaum no incluye precios ni laboratorios para la compra y distribución de fármacos.

“No hay qué laboratorio le va a comprar o cuáles son los que supuestamente están en la terna y qué precios le vas a dar. No podemos tomar parte de algo que no tenemos la fotografía completa", finalizó.

La semana pasada, durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó el nuevo Modelo de Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos del Sector Salud para el bienio 2025-2026.

Para hacer realidad este modelo, el secretario de Salud explicó que participarán 26 instituciones y estará abierto a proveedores nacionales e internacionales, con el objetivo de buscar las mejores condiciones de abasto y precio, en beneficio de la población mexicana.

‘Habrá desabasto de medicamentos en México durante 2025′

Sobre el desabasto de medicamentos en el país, el presidente de Nariz Roja aclaró que varios hospitales sufren este problema porque “no hay dinero” debido a que es fin de sexenio.

“Preguntamos a los hospitales y nos dicen que no va a llegar nada por Gobierno federal, por lo menos en lo que termina 2024 (...) desafortunadamente en cierres de sexenio ya no hay dinero”, añadió.

No obstante, advirtió que los Centros de Salud que no están afiliados al IMSS-Bienestar enfrentarán “un frío inicio de año y muy complicado primer semestre de 2025″, ya que se prevé la próxima entrega de fármacos para la primera mitad del próximo año.

“Quiero ver los estados que no estamos afiliados al IMSS-Bienestar, cuándo vamos a a ser dignos para poder recibir ese medicamento que inicia en marzo. Nos va a estar llegando en mayo, en junio", alertó.