Distribuidores de medicinas, los culpables

Justo cuando está en la mira para ser una de las entidades públicas a desaparecer, y luego de varios años de que este tema se ha estado debatiendo entre el gobierno pasado y las empresas privadas distribuidoras de medicinas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que hay una demanda de acción colectiva, la primera en su historia, contra varias empresas.

Andrea Marván (Especial)

Durante años, se han presentado diversas historias en sectores por estos temas, pero ninguna había llegado a concretar una acción colectiva, lo que para muchos en general se ve como una llamada para justificar que sigan operando, pero sobre todo un manotazo a empresas que han sido señaladas por el pasado gobierno federal como las causantes de toda la escasez de medicinas en el país.

El monto que exige la Cofece, que tiene al frente a Andrea Marván, por reparación del daño que han causado las empresas infractoras, de lograr sentencias favorables y que todo el proceso judicial se complete, es de más de dos mil 316 millones de pesos.

La acusación es que Casa Marzam de Luis Doporto, Casa Saba de Isaac Saba, Fármacos Nacionales de Francisco Pérez Fayad y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana se pusieron de acuerdo durante 10 años para no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias, y manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias, tiempo en el que parece que nadie se dio cuenta y no se levantaron denuncias o sanciones por ello.

Lo que sí, es que ahora la Cofece ha pedido al Poder Judicial, que justo se encuentra también en crisis por la reforma en marcha, que el dinero se destine al IMSS-Bienestar, lo que por donde se vea hará ganar a todos de haber en el futuro fallos a favor sobre esta primera acción colectiva.

Eso sí, en 2021 la Cofece sancionó a varias empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxima que en este caso permitió la ley y también inhabilitó a diez directivos involucrados en los acuerdos anticompetitivos. El presidente, en ese momento, dejó fuera de licitaciones a varias de ellas.

El debate en todo el sector farmacéutico es, por un lado, que todos conocen la forma en que operan las empresas distribuidoras de medicamentos que son precisamente no de buenas prácticas; al final, que se sancione lo que se hizo mal, pero que no se perjudique a quienes no han tenido nada que ver, como son los laboratorios, ya que el desabasto de medicinas no ha venido por ese canal. Esta historia apenas empieza.

La presentación oficial del subsecretario

Edgar Amador (Especial)

Aunque ya tiene semanas muy activo en reuniones y la preparación del primer paquete económico que entregará la presidenta Claudia Sheinbaum, este miércoles será el debut público en su primera conferencia de prensa del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, quien dará los resultados del informe de finanzas públicas, de la última parte de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y desde luego el panorama futuro de la economía mexicana, que se ve complicado para el 2025.

Entre las reuniones importantes, fue con la Amafore, que preside Guillermo Zamarripa, en donde también estuvo la vicepresidenta Mari Nieves Lanzagorta, así como el titular de la Consar, Julio César Cervantes, y el de la Unidad de Seguros y Valores de la SHCP. Lo interesante es que el trabajo que ha pedido el subsecretario se realice enfocado no sólo en temas del gremio, como son las mejoras en las inversiones que hacen las Afores, que desde luego es importante, ya que eso impacta el ahorro para el retiro, sino trabajar más en promover entre los mexicanos la importancia de tener tu cuenta de ahorro para el retiro y la labor que realizan las Afores para cuidar su dinero.

Inversión china en SLP

Ricardo Gallardo (Especial)

A las empresas chinas no las detienen los amagos de aranceles de Donald Trump ni la revisión al T-MEC en ciernes para que sigan invirtiendo en México. Sólo en San Luis Potosí, estado gobernado por Ricardo Gallardo, entre 2023 y 2024 han sido diez empresas chinas las que decidieron establecerse en la entidad con una inversión total de mil 170 millones de dólares, la mayoría dedicada a autopartes y productos de aluminio, entre ellas, Himile Mechanical Science and Technology, Shanghai Unison Aluminum Products (Unisonal), XCC Xinlong Automotive Parts, JINMA Industrial Group, Asiaway Automotive Components México, Fabcast Solutions, entre otras.

La más reciente es Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. (GEB), que tiene previsto invertir 165 millones de dólares en una planta que instalará en el municipio de Villa de Reyes. GEB produce equipos y accesorios para la industria automotriz, trenes urbanos, robótica, aerogeneradores y el sector aeroespacial. Ahora sí, todos los estados están recibiendo inversiones.

Banorte, rumbo a los 125 años

Marcos Ramirez (Especial)

Será un año completo de festejos, y no es para menos. En los últimos años ha ganado terreno y se ha ubicado entre los 5 primeros bancos del sistema, y cada día crece. Banorte, que lleva Marcos Ramírez y tiene en la presidencia a Carlos Hank, arrancará la próxima semana con los festejos, desde pláticas y reuniones con sus consejeros regionales, hasta un evento importante al arranque del año, en donde esperan estén las principales autoridades del país. De su año de festejos ya platicaremos más. Lo que es un hecho es que cada día avanzan y crecen.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.