Monreal advierte ‘campaña sucia’ contra Claudia Sheinbaum: ‘Viene del conservadurismo’

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, recriminó que hay una “inadmisible embestida mediática y digital” en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que esta campaña “viene del conservadurismo que no acepta su derrota en las urnas. Hasta ahora, la mayoría del pueblo se ha mantenido prudente, pero actuará institucionalmente para defender su decisión democrática”.

Ante las críticas, estimó que no hay ninguna dictadura, lo que sucede es que “llegó la hora de poner límites al Poder Judicial”.

“Cuando en alguna República o en algún Estado nacional ocurren excesos, despropósitos y extralimitaciones de órganos de un poder, como en este caso del judicial, que intentó ilegalmente admitir amparos y otorgar suspensiones definitivas sin tener facultades para ello, es hora de que la Constitución ponga límites a esos excesos”, explicó.

Advirtió que “de seguir repitiéndose, podrían poner en riesgo la convivencia de los órganos del Estado nacional. No debe extrañar; de hecho, lo único que se hace es confirmar que no procede ningún recurso contra el órgano reformador y las reformas constitucionales. No es algo nuevo, aunque algunos medios dicen que ´a partir de ahora no procederá ningún recurso contra la reforma constitucional´, lo cual es falso”.

El legislador anunció también tres nuevas leyes reglamentarias dentro del marco de la reforma judicial. “La Ley de Carrera Judicial es reglamentaria, y las otras son la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Responsabilidades. Podríamos presentarlas esta semana, dentro del paquete de una decena de leyes reglamentarias que ya se anunciaron y que son indispensables tras la reforma constitucional”, indicó.

Consideró que “la relación con el Poder Judicial, aunque respetuosa, ha sido compleja por las reformas y por los pronunciamientos emitidos en ambas instancias”.

“Es la relación que ha tenido mayor desgaste ante el desencuentro permanente entre las partes, lo cual es entendible, pues en ese poder se han concentrado los adversarios políticos y los intereses económicos que han visto desplazados su lugar de privilegios, de opinión, incluso de apropiación de recursos públicos”, acusó.

‘Hay embestida mediática contra Sheinbaum’: Ricardo Monreal

Dijo que “también por eso se han multiplicado los ataques y los denuestos en contra de nuestra presidenta, como los artículos, columnas, propaganda digital, algo inusual al inicio de cualquier periodo gubernamental”.

No obstante, resaltó, “la presidenta Sheinbaum ha resistido estoicamente y su carácter hace pensar que enfrentará con inteligencia y probidad esta embestida inicial. Además, sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo y ha actuado con prudencia y mesura”.

“Sin embargo, la población está lista y dispuesta a defender su decisión democrática. Los cambios son pacíficos e institucionales, son momentos de definición política y jurídica y ésta es la oportunidad histórica para consolidar el proceso de transformación que vivimos”, según dijo.