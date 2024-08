Resultados COMIPEMS 2024: ¿A qué hora y cómo ver el resultado?

¡Buenas noticias! Después de unos meses en los que algunos jóvenes realizaron el examen de ingreso a la preparatoria, que organiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) están por conocer la institución en la que obtuvieron su lugar.

Ya sea en uno de los planteles de preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Instituto Politécnico Nacional (IPN) el Colegio de Bachilleres, o en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) todos los aspirantes que realizaron su examen tendrán un lugar en una de las instituciones de educación media superior.

Este viernes 9 de agosto se publican los resultados del examen COMIPEMS 2024.

COMIPEMS 2024: ¿Cuándo se publican los resultados y cómo consultarlos?

Los jóvenes que realizaron el examen COMIPEMS 2024 podrán consultar los resultados a partir de este viernes 9 de agosto.

Para consultar los resultados, las personas que realizaron el examen deberán ingresar al sitio oficial de la COMIPEMS e ingresar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y el folio tal como aparece dentro de su comprobante credencial.

La gaceta electrónica de resultados tendrá el número de aciertos que logró cada aspirante con las siglas ASI, CDO o B/I, así como la opción educativa que le fue asignada en el concurso. En caso de que el o la joven no haya obtenido un lugar, el portal indicará la causa.

¿Qué significa ASI?

¡Felicidades! ASI quiere decir que fuiste asignado en una de las opciones que seleccionaste para continuar con tus estudios de bachillerato. Recuerda que la institución se asigna de acuerdo con tu puntaje obtenido en la prueba.

¿Qué significa CDO?

Estas siglas significan Con Derecho a otra Opción. Las autoridades educativas dan este resultado cuando los aspirantes no alcanzaron el puntaje solicitado por las escuelas que pusieron como sus opciones, o bien, no cumplieron con los requisitos emitidos previamente por la COMIPEMS. Pero, no debes preocuparte, pues las autoridades educativas te dejarán elegir entre otras escuelas que cuentan con lugares disponibles para aquellos que obtuvieron CDO.

¿Qué significa B/I?

B/I significa que el aspirante fue dado de baja en el concurso COMIPEMS, por haber incurrido en alguna irregularidad como la suplantación de identidad, copiar durante el examen, o utilizar dispositivos electrónicos prohibidos.

Tras conocer los resultados del examen COMIPEMS, los jóvenes deberán realizar su proceso de inscripción en la institución académica asignada. (Nación321/Cuartoscuro)

Resultados COMIPEMS 2024: ¿Cuál es el siguiente paso?

Una vez que los aspirantes conozcan el resultado de su examen, la Gaceta Electrónica pondrá a disposición de los estudiantes las fechas de inscripción de las instituciones en las que fueron asignados.

Para los aspirantes que, por causas administrativas ajenas a ellos, no hayan sido asignados en la opción educativa que les pudiera corresponder de acuerdo con las reglas de asignación de los lugares del concurso de asignación, el portal establecerá las fechas y procedimientos a seguir. El concurso y las asignaciones correspondientes concluirán el 30 de agosto de 2024.