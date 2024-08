María Corina pide a Sheinbaum ‘abrir los ojos’ por crisis en Venezuela: ‘México tiene canales con Maduro’

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pidió a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum “abrir los ojos” ante la crisis política y económica que atraviesa Venezuela, después de que el pasado 28 de julio Nicolás Maduro fuera ratificado como presidente de ese país.

“El actual Gobierno de México (del presidente Andrés Manuel López Obrador) y el que ahora comienza, tienen canales abiertos con Maduro y creo que es muy importante hacerle entender a Maduro que su mejor opción realmente es una transición negociada. Nosotros no queremos persecución ni venganza, queremos una Venezuela donde podamos todos encontrarnos”, dijo Machado en entrevista para Ciro Gómez Leyva.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó el pasado viernes 2 de agosto, que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, consiguió la reelección en los comicios presidenciales del domingo, con el 51.95 por ciento de los votos, frente al 43.18 por ciento de apoyos obtenidos por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96.87 por ciento de las actas escrutadas.

Machado, a quien se le impidió presentarse como candidata, solicitó apoyo a todos los países del mundo, en especial a los de América Latina, para respaldar a los venezolanos para hacer valer sus derechos.

“(Le pediría a Claudia Sheinbaum) que viera con los ojos muy abiertos y el corazón muy abierto lo que está pasando en Venezuela. En primera línea estamos las mujeres, se trata de nuestras familias, de nuestros hijos. En Venezuela más del 60 por ciento de las familias no tiene la figura paterna, de modo que tenemos que entender que esto no se trata de un tema ideológico de izquierda y derecha, esto se trata de un tema de justicia de libertades, de derechos humanos de democracia vs. Un sistema de corrupción, represión, de violencia y de mentira”, expresó.

Según el segundo balance, Maduro obtuvo 6.408.844 apoyos, mientras que González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reunió 5.326.104, en una votación en la que participó el 59.97 por ciento del censo electoral (12.386.669), de lo que se resta el 0.41 por ciento considerados como votos nulos por alguna anomalía en el proceso.

Machado pide a países de AL hacer valer la soberanía popular de Venezuela

En tanto, Machado exhortó a la comunidad internacional a hacer valer la soberanía popular de Venezuela después de que la líder antichavista diera a conocer, que el 81 por ciento de las actas electorales demuestran que González Urrutia ganó por amplio margen la Presidencia.

“Nadie puede pedirles a los venezolanos que desconozcamos la soberanía popular, todo lo contrario tenemos que hacer valer la soberanía popular y la verdad y eso es lo que les pedimos a todos los países del mundo y muy especialmente a los países de América Latina que acompañen a los venezolanos en la decisión que tomamos y que tenemos el derecho de hacerla valer”, mencionó.

Tras la denuncia de fraude, se suscitaron numerosas protestas en Venezuela que se saldan con 24 muertos —entre ellos un militar— y más de 1 mil 200 detenidos, una situación que el Gobierno ve como un golpe de Estado, por lo que ha llamado a los cuerpos policiales y militares a extremar el control.

“La única manera en la que nosotros podemos tener paz en Venezuela es que podamos hacer valer la verdad que se expresó el 28 de julio con todos los obstáculos, pero lo logramos y yo le pido a todas las mujeres del mundo que abran su corazón que nos unamos por el bien de Venezuela y de América Latina”, concluyó.

* Con información de EFE