‘Va a ser muy difícil que haya cumbre’: AMLO ‘da por perdida’ reunión con Trudeau y Biden

¿Se cancela la visita de Andrés Manuel López Obrador a Justin Trudeau? El mandatario descontó que vaya a participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte de este año después de que Canadá reimpuso el requisito de visas para México.

“Va a ser difícil que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas, ese es otro asunto (...) ¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral? ¿Es casual?”, dijo desde Cancún, donde inauguró el tramo 5 norte del Tren Maya.

Y es que desde las 23:30 horas de este jueves 29 de febrero, Canadá reinstaurará la visa a viajeros mexicanos, esto por el aumento exponencial de solicitudes de asilo de ciudadanos de nuestro país. De acuerdo con datos de la Junta de Inmigración y Refugiados canadiense, solo en 2023 el número de solicitudes alcanzó las 25 mil 236, un aumento de 113 por ciento en comparación con el año anterior.

López Obrador reprochó el que la administración de Justin Trudeau tomó esa medida de forma “unilateral” y aprovechó para recordarle al primer ministro la ayuda que le dio para ser incluido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nosotros les ayudamos, y el ministro Trudeau lo sabe: Yo convencí al presidente Trump al decirle que se había planteado el acuerdo con tres países”, dijo.

¿A qué mexicanos se les pedirá visa canadiense y cuánto cuesta?

Los trabajadores extranjeros temporales mexicanos y los estudiantes estarán exentos del requisito de una visa canadiense. (Shutterstock)

El Gobierno de Canadá explicó que todos los mexicanos que deseen viajar a su país deberán contar con la autorizaciones electrónicas (ETA) y ya sea un visado estadounidense vigente o una visa canadiense en los últimos diez años.

“Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense”, refirió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y a todo esto, ¿cuánto cuesta la visa canadiense? La Cancillería informó que el precio es de 100 dólares canadienses (alrededor de mil 260 pesos mexicanos). A esto se le pueden agregar otros gastos como la tasa de recopilación de datos biométricos (huellas digitales y fotografía), que asciende a 85 dólares canadienses (cerca de mil 70 pesos).

Estimaciones del Gobierno de Canadá señalan que el trámite de la visa canadiense puede tardar entre 4 a 6 semanas. La mayoría de las visas de visitante que emite Canadá son visas para entradas múltiples, que tienen una validez de hasta 10 años.

Los trabajadores extranjeros temporales mexicanos y los estudiantes estarán exentos del requisito de la visa canadiense.

¿Qué sabemos de la Cumbre de Líderes de América del Norte?

El presidente López Obrador ya ha asistido a dos de estas cumbres que fueron suspendidas durante la administración del expresidente Donald Trump.

La Cumbre de Líderes de América del Norte reúne a los presidentes y primer primer ministro de México, Estados Unidos y Canadá. López Obrador fue a la reunión organizada por el presidente Joe Biden en Washington, en noviembre de 2021, y después fue el ‘anfitrión’ del demócrata y de Justin Trudeau en enero de 2023, en la Ciudad de México.

Este año, el turno de organizar la cumbre es de Canadá. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, adelantó a principios de este mes que la reunión entre Trudeau, Biden y López Obrador sería en Quebec en abril próximo.

Sin embargo, el presidente López Obrador mostró su descontento con los gobiernos de EU y Canadá por lo que consideró “faltas de respeto”, por lo sugirió que no asistiría al encuentro.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo, ya me faltan nada más siete meses, y no me gusta viajar mucho”, dijo en su ‘mañanera’ del miércoles en alusión a los reportajes publicados por medios estadounidenses que señalan a sus allegados de tener vínculos con el narcotráfico.