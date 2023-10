AMLO ‘ignora’ al INE; sigue sin quitar su PD en la mañanera

En abierto desafío al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo y retransmitió su “posdata” en contra de los “conservadores”, después del segundo día en que el órgano le pidió retirarla.

Aunque transmitió al inicio de su mañanera la advertencia de la autoridad electoral, el Presidente conservó su mensaje escrito y con voz en contra de sus adversarios políticos, sin comentar nada.

La cortinilla que aparece previo al inicio de su conferencia aclara que “los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos”.

No obstante, de nuevo se escuchó ayer en el Salón Tesorería: “El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.

Había anunciado desde el miércoles que cambiaría de su vocabulario, durante sus conferencias, la palabra “conservadores” por la de “reaccionarios”, pero tampoco lo hizo. Tampoco se cumplió la promesa de que ya no la llamaría transformación, sino “el movimiento de cambio verdadero”.

El ordenamiento del INE fue que se debe eliminar la manifestación textual de las conferencias, tanto en las plataformas oficiales del presidente López Obrador, como en las del gobierno federal. También ordena que se deben modificar los archivos de audios, audiovisuales y versiones estenográficas en cualquier plataforma oficial de las conferencias matutinas realizadas a partir del 25 de septiembre.

“Ya no podemos llamarlos ‘conservadores’, ahora los vamos a llamar ‘reaccionarios’. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez?, que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, había dicho.

Explicó que “¿y por qué lo de reaccionario? Porque tiene que ver con el conservadurismo y porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el statu quo, conservar privilegios, fueros”.