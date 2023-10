“Ya quedó preparado todo; no se desviará la ‘4T’”, asegura AMLO

A un año de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su movimiento seguirá vigente, durante la evaluación de los programas de Bienestar realizado en Valle de Chalco, Estado de México.

“Tengan confianza, porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional. No va a haber ningún problema, no va a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento”, remarcó.

Lo anterior, dado que Morena ya cuenta con Claudia Sheinbaum como aspirante a la Presidencia.

El mandatario también dijo que en el movimiento “ya no mandan los oligarcas”.

“No hay que olvidar que antes hacían lo que querían las autoridades; ahora no, ahora el pueblo trae a la autoridad, hasta al mismo Presidente de México, a mecate corto, porque es el pueblo el que manda. Y es mandar obedeciendo al pueblo”, abundó.

“Antes no había democracia, era oligarquía, que significa el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, y nada más era la fachada de democracia; ahora no, ahora es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, insistió.

El mandatario destacó que, aunque es un año, todavía se podrá hacer suficiente durante su gobierno.

“Es bastante lo que nos falta, porque, como no trabajamos ocho horas diarias, sino 16, y trabajamos sábado y domingo, es como si nos faltaran dos años todavía para estar sirviéndole al pueblo”, indicó.

Más tarde, en otro acto en Chalco, resaltó que se siente “al 100 por ciento”, aunque “mis adversarios dicen, los conservadores, que ya estoy chocheando y ‘viejito guango’”.

“Ya nada más para cuando se pasan de la raya, nada más les digo: soy más joven que el presidente de China (Xi Jinping), soy más joven que el presidente de Rusia (Vladímir Putin), soy más joven que el primer ministro de India (Narendra Modi), soy más joven que (Luis Inácio) Lula, de Brasil, y soy más joven que el presidente (Joe) Biden, de Estados Unidos; estoy chamaco”, dijo.

En ese municipio también informó que será en julio cuando se inaugure el Tren Ligero de Ixtapaluca, obra con la que sustituyó el Metro que prometió en campaña y no hizo, porque no alcanzaría entregarlo, y no le gusta dejar obras “tiradas”.

Para ello, ya se han comprado 90 autobuses, con una inversión de mil 400 millones de pesos.

López Obrador también visitó Ixtapaluca, donde ventiló que el hospital del municipio es de un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y es uno de los 12 que el gobierno prevé comprar a particulares, quienes actualmente tienen contrato con el gobierno para el uso de éstos.

“El que renta ese hospital es un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Ya no digo más. Ojalá me comprenda, no es odio, no es estar en contra de alguien, pero estas cosas no se pueden repetir”, subrayó.

“Año con año se está pagando. Ahora mandamos a hacer un avalúo de cuánto cuesta el hospital, el equipo, y el de aquí va a costar como 800 millones. Ya no vamos a pagar, venga para acá”, adelantó.

Al concluir su gira por el Estado de México, que comenzó el viernes, no faltó el elogio para Delfina Gómez, recién estrenada como gobernadora en la entidad, pues destacó que “fue una bendición que ganara, porque viene de abajo y sabe lo que es el sufrimiento de la gente”.

Además, durante los actos, consultó, a mano alzada, la aprobación que tiene la gobernadora en sus primeros días de gobierno.