‘Queremos humanizar la CDMX’: Este es el proyecto de López-Gatell para ser jefe de Gobierno

Luego de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, concretara su registro para competir por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México, este martes 26 de septiembre, dio a conocer los motivos para ser jefe de Gobierno de la entidad, así como su proyecto de trabajo.

‘’Queremos humanizar la ciudad, esto significa reconocer la injusticia social y la desigualdad para construir un Gobierno al servicio de la gente. Reconocer los derechos y ser establecidos jurídicamente. Mencionó que las mujeres, los niños y las juventudes están en posición de desventaja, además de los adultos mayores’', explicó López-Gatell.

Presentó mapas de la CDMX, donde se analizó la desigualdad en las 16 alcaldías y aseguró que por ello se debe humanizar. Expuso la distribución de librerías y bibliotecas, unidades de salud y áreas verdes.

‘’Las motivaciones son diversas, tienen que ver con convicciones y reconocimiento de un sentido humano de las personas que habitamos la ciudad’', dijo López-Gatell.

Reflexionó sobre los cambios en México y la transformación de conciencias y mentalidades en los últimos años con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

López-Gatell también dijo que a lo largo de cinco años han construido un nuevo modo de vida democrática, que permite ser incluyentes. ‘’Hay resultados concretos, como haber reducido la brecha de la pobreza’', aseguró.

Después mencionó algunos de los procesos y cambios en la CDMX, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno.

¿Por qué López- Gatell quiere ir por la jefatura de Gobierno de la CDMX?

‘’¿Por qué hoy piensa más allá de la salud? Hemos pensado que no podemos dejar caer el ritmo de transformación que ha tenido la ciudad’', aseguró López-Gatell.

Recordó cuando el sector salud se enfrentó a la pandemia de COVID-19 y dijo que les dejó lecciones para el futuro. ‘’Todas y todos aprendimos de ese dolor y sufrimiento’', dijo el servidor público.

Agregó que hay lecciones más allá de la salud: la desigualdad, las condiciones de salud representan el bienestar de las personas y que para poder responder a las expectativas de la sociedad se necesita un mecanismo público.

‘’Estas tres lecciones las tomamos para proponer en la CDMX’', sentenció.

‘‘Quiero dejar muy en claro que a mí no me manda nadie, al contrario, hice llegar mi propuesta y mi aporte. También ha causado sorpresa saber de dónde vendrá el dinero. Nosotros no tenemos un aparato que mueva a las personas. Tampoco tenemos grandes sumas de dinero que estén comprometidas. No van a haber bardas pintadas con mi nombre, no habrá anuncios espectaculares. Esta es una campaña ciudadana que busca la convergencia con el pueblo y que el pueblo se movilice solo si le encuentran sentido’', argumentó.