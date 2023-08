‘AMLO trata de decir que soy una maldita rica, no me he robado un peso’: Xóchitl Gálvez

El problema con el presidente Andrés Manuel López Obrador “no es su libertad de expresión, el problema es que el presidente tiene acceso a información confidencial, privada de las personas, y la hace pública indebidamente para dañarlas”, lamentó la aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Tengo derecho a enojarme porque se trata de información fiscal, bancaria, financiera, que sólo tiene acceso a ella, el SAT, la UIF, la CNBV. El presidente no tiene acceso a ella, pero alguien se la entrega para dañar políticamente a una persona. Comete el delito al obtenerla, pero además difundirla”, detalló.

En entrevista en el Senado de la República -donde acudió a una reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas, que ella preside, pero que no pudo sesionar porque la mayoría de Morena y sus aliados, y de otros partidos, no acudieron y no hubo quórum-, la senadora panista afirmó que “no soy millonaria, no me he robado un peso del erario público”.

Además, explicó que aunque el Senado “testa” -o marca en negro para que no se vea- la información privada de todos los senadores, “yo sí les puedo decir lo que tengo. Tengo una empresa de aire acondicionado desde hace 31 años. Soy una mujer exitosa, en 1994 fui la empresaria del año”.

“Tengo una casa en el pueblo de adobe, que hizo mi abuelo con cuatro cuartos, una casa de interés medio en Pachuca, donde vivo actualmente, que está declarada en mi declaración patrimonial y soy socia del 80 por ciento de una de las empresas. Eso es lo que tengo, no tengo más, no soy millonaria, no me he robado un peso del erario público”, indicó.

Por esta razón, reprochó los dichos del mandatario mexicano: “Lo que hace el presidente es tratar de decir que yo soy una maldita rica, porque confunde ventas con utilidad, por eso tengo derecho a enojarme, porque es mi vida privada”.

“Yo puedo hacer públicas mis declaraciones patrimoniales, de qué soy dueña; pero yo no tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, esas son las ventas de dos empresas durante 10 años, con un promedio de 10 millones de pesos por año, pero son ventas, no utilidades”, aclaró.