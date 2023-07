Xóchitl Gálvez lamenta situación de migrantes: ‘Podrían contribuir a la riqueza del país’

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de México por el Frente Amplio por México, visitó este domingo la ciudad fronteriza de Tijuana, donde puntualizó la existencia de una problemática de hacinamiento en los albergues de migrantes y reconoció la labor que realizan las organizaciones civiles que atienden a esta población.

Gálvez fue recibida en El Trompo, un museo interactivo que está dedicado a la difusión de la ciencia y la tecnología para los niños de Tijuana, donde ofreció una asamblea informativa.

Pese a las inclemencias de los rayos del sol, alrededor de unos 500 simpatizantes llegaron al lugar, donde aguantaron las altas temperaturas, mostrando su apoyo portando carteles con la letra “X” y camisetas con su nombre, destacando entre el público algunos funcionarios estatales relacionados con el Partido Acción Nacional (PAN).

Migrantes pueden contribuir a la riqueza del país

Previo a la asamblea, la senadora ofreció una rueda de prensa a medios en donde se le cuestionó sobre la situación que viven los migrantes en esta zona fronteriza del país, respondiendo que en el tiempo que estuvo en la ciudad tuvo la oportunidad de visitar algunos albergues en donde observó las condiciones en las que persisten.

“Me preocupa la situación porque en algunos (albergues) hay un hacinamiento tremendo; creo que el Gobierno tendría que tratar a los inmigrantes como quiere que traten a los mexicanos en Estados Unidos”, dijo.

La aspirante consideró que “es muy necesario” para resarcir esta situación que se regresen los recursos que eran destinados para las organizaciones de la sociedad civil que atiende a los migrantes, pues no hay ningún organismo institucional que los atienda mejor que ellos de tal manera que les expreso su reconocimiento.

“Sí, que los verifiquen, que los supervisen para que los recursos se apliquen adecuadamente, pero no hay nadie mejor para atender a los migrantes que la sociedad civil, por eso mi reconocimiento a las hermanas y las ONG que hacen este trabajo, porque sin esa labor la situación de los migrantes aquí sería todavía mucho más delicada”, resaltó.

Gálvez expuso que los migrantes “también tienen que ser vistos como una posibilidad de mano de obra adicional en México”, puesto que el país tiene zonas donde falta.

“Me van a decir que hay lugares donde no hay empleo, pero hay lugares donde hay múltiples empleos y falta la mano de obra, entonces creo que tenemos que empezar a pensar la posibilidad de que los migrantes pudieran contribuir a la riqueza del país”, recalcó.

‘No le tengo miedo al presidente’

Una vez que la senadora subió al estrado frente a sus simpatizantes, lo primero que dijo fue que todo lo que ahí diría era un mensaje directo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que le cerraran las puertas de Palacio Nacional para presentar una réplica a las acusaciones que el mandatario ha hecho contra su persona.

“No le tengo miedo. Todos tenemos derecho a manifestar lo que no nos gusta y de señalar lo que están haciendo mal en el Gobierno, porque hay muchas cosas que no se están haciendo bien y ahí estamos observando los resultados”.

Denunció directamente que el plan y la estrategia de seguridad en el país de “abrazos y no balazos” instrumentada por el presidente “es fallida”, porque “tienen ensangrentado al país”

“Por eso este país necesita una mujer con ovarios, una mujer que no se amilane ante la delincuencia”, concluyó.