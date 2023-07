Muere Porfirio Muñoz Ledo: La ‘apocalíptica’ profecía que dio a Morena para 2024

A pesar de que su paso por Morena fue breve, Porfirio Muños Ledo, quien falleció este domingo a los 89 años, fue parte fundamental en la llegada de este partido político al poder, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pero al que no le auguraba un futuro positivo

En mayo pasado, Muñoz Ledo dio una ‘apocalíptica’ predicción sobre lo que ocurrirá con Morena para las elecciones de 2024, derivado del proceso interno para seleccionar a quien será el candidato presidencial.

“Lo de Morena ya no se sostiene porque es una ruptura en la que nadie cree en nadie, eso ya se pudrió, de todas maneras Morena se va a escindir y se ha cumplido todo.

“Morena se empieza a desgajar y un poco más adelante se va a desmembrar, obviamente va a haber varios candidatos de Morena, y porque no tienen congruencia ideológica”, dijo en ese entonces el político de larga trayectoria, en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.

Sobre su perspectiva negativa para Morena, Muñoz Ledo aseguró que había platicado con Ricardo Monreal, quien le habría dicho que esa predicción le parecía acertada, mientras que de Marcelo Ebrard indicó que no había tenido reacción pero que sabía que el excanciller le daría la razón.

¿Por qué Muñoz Ledo veía una ruptura en Morena?

En dicha entrevista, Porfirio Muñoz Ledo refirió que los posibles puntos de quiebre dentro de Morena los veía precisamente con Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard a quienes, incluso, les habría sugerido formar un frente democrático como lo hicieron él y otros personajes en 1988, cuando se fueron del PRI.

En el caso de Ebrard, Muñoz Ledo consideraba que el excanciller está consciente de que esta sería su última oportunidad para conseguir la candidatura presidencial y que le correspondía tras haber dejado pasar a AMLO en 2012.

De Monreal, Porfirio externaba que el exlíder de Morena en el Senado sabía claramente que él no sería el elegido y que tendría que conformarse con alguna nominación secundaria.

Asimismo, consideraba que en Morena no había una congruencia ideológica y que todo se basaba en lo que él llamaba como el ‘obraderechismo’.

“Van en caminos distintos que López Obrador, además la oposición existe, Morena no está solo, hay una oposición fuerte, hay tres partidos en la oposición que están creciendo, se están uniendo, hay otro un poco errático, pero yo no me imagino que llegue un solo candidato que hoy sea miembro de Morena a la Presidencia de la República, habrá cuando menos dos y veremos qué pasa entonces”.