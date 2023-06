‘Que legisladores se mochen con los aspirantes’: Delgado

Mario Delgado aclaró que Morena no dará recursos a los aspirantes a la presidencia ‘para no caer en alguna irregularidad’. (Cuartoscuro)

Debido a fueron electos con el voto popular, los senadores, diputados federales, locales y los síndicos “sí pueden apoyar y acompañar a los aspirantes a la candidatura presidencial de la ‘4T’, que se mochen y así podrán contar con recursos”, informó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

No obstante, aclaró que “sólo hay la excepción de que puedan participar y apoyar los coordinadores parlamentarios, porque ellos tienen otras responsabilidades”.

En conferencia desde la sede del partido, informó que se revisará la propuesta de Marcelo Ebrard de recibir donativos ciudadanos en una cuenta del partido, debido a que, según los abogados de éste, “esa propuesta nos ubica en la misma situación de tener que dar cuentas a la fiscalización de las autoridades”.

Aseguró que aunque Morena mantiene la decisión de no apoyar a los aspirantes con recursos para sus campañas y recorridos por el país, antes del lunes les tendrá una propuesta.

Insistió que “el problema de Morena no es el dinero, tenemos dinero, lo que no queremos es que se incurra en alguna irregularidad y violar alguna restricción de la autoridad electoral y podamos ser sancionados. No queremos darles pretextos para que nos sancionen”.

Explicó que “lo que hoy estamos haciendo en Morena es completamente legal, porque estamos en un proceso interno del partido, no hay pretexto de la autoridad electoral para intervenir; es un proceso de organización y autodeterminación internas del partido”.

“De esta manera estamos blindados contra las autoridades electorales y en contra de las fuerzas políticas que decidan impugnar nuestro proceso”, insistió.

Dijo que no quieren que les vuelva a pasar lo que sucedió con las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, anuladas por un gasto de publicidad en Facebook.

Delgado aclaró que “no hay ni habrá sanciones de nadie y contra nadie por incumplir acuerdos del Consejo Nacional, de la no injerencia en el proceso de parte del Presidente, del gabinete federal, de los gobernadores, alcaldes, legisladores”.

“No existen sanciones para ello, por lo que la única sanción que habrá será la del rechazo de la gente a la hora de las encuestas en contra de los aspirantes a la candidatura presidencial. Nosotros confiamos en el pueblo que sancionará el derroche y el uso excesivo de recursos en estos recorridos”, afirmó.