Migrantes muertos en Cd. Juárez: Inicia repatriación de cuerpos a Colombia y El Salvador

El Gobierno de México inició este viernes 7 de abril la repatriación de los cuerpos de los migrantes fallecidos en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo.

“Este viernes 7 de abril comenzó la repatriación de personas fallecidas a sus respectivos países con la llegada del cuerpo de una persona a Bogotá, Colombia”, precisó en una tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además, abundó, siete cuerpos de personas originarias de El Salvador están en traslado terrestre y se espera que este sábado estén cruzando la frontera por el sureño estado de Chiapas.

Asimismo, precisó que de las personas originarias de Guatemala que murieron en el incidente, 11 ya han sido identificadas y se tiene programado su traslado aéreo para la próxima semana, tal como lo establecieron el gobierno de Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Además, familiares de seis migrantes hondureños fallecidos están en el proceso de identificación de los cuerpos y se programará un vuelo con destino a su país de origen”, informó la SSPC.

Recordó que las autoridades de Venezuela informaron que el próximo martes 11 de abril llegará personal especializado en huellas para comprobar la identificación de personas.

“En atención a los familiares de las víctimas, tanto fallecidas como hospitalizadas, se cuenta con un grupo especializado de apoyo jurídico y psicológico, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, afirmó.

La dependencia reiteró que “no habrá impunidad” en el caso y quienes resulten responsables “deberán responder ante la ley”.

La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, incluyendo 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos.

Hasta este viernes, la Secretaría de Salud federal reportó que además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los que 22 permanecen hospitalizados y hasta ahora cinco fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Solalinde prevé la desaparición del INM tras incendio en Cd. Juárez

El Instituto Nacional de Migración (INM) ya cumplió su ciclo, por lo que será sustituido por una nueva dependencia que podría llamarse Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conmexico), en la que ya no estaría contemplado Francisco Garduño, actual titular del instituto, ni el Ejército, informó el padre Alejandro Solalinde.

“No se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su ciclo, desde (Carlos) Salinas de Gortari hasta ahorita, era una inercia que no tenía porque existir”, dijo el sacerdote luego de mantener un encuentro privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Se le preguntó si Francisco Garduño estaría dentro de la dependencia; sin embargo, perfiló que no: “Yo creo que no, pero no me toca decirlo”.

Si bien, el nombre sólo es una propuesta, el cambio es un hecho, pues el Ejecutivo federal ya aprobó al secretario Ejecutivo el proyecto, cuyo nombre será revelado por él.