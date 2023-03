Objetivo de Ebrard: ‘Que seamos un país de clase media’

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que está convencido de que México tiene que aprovechar la fortaleza del peso y el interés de las empresas por invertir para eliminar la pobreza.

“Tenemos todo para tomar esa oportunidad para estar a tiempo para que nuestro país cambie para siempre. Que no tengamos pobreza extrema y que seamos un país de clase media, eso es lo que debemos hacer”, sostuvo el canciller.

Acompañado por la escritora Elena Poniatowska, el periodista Ricardo Raphael y Leticia Bonifaz, quien fuera su colaboradora cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Ebrard presentó su libro El camino de México.

En el documento deja muy claras sus intenciones de buscar la Presidencia en 2024, y expuso que dentro del material no incluyó propuestas sino hechos consolidados a lo largo de su carrera.

“(El libro) tiene como objetivo un mensaje: lo que tenemos para la contienda que se avecina cada cual es lo que somos y lo que hemos hecho, lo demás no importa. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona, eso es lo que proponemos, la congruencia ahí está”, sostuvo el funcionario.

El canciller señaló que fue perseguido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los presuntos actos de corrupción durante la construcción de la Línea 12 del Metro.

Ebrard aseguró que la peor parte fue “el ataque a la familia. Destruir nuestro prestigio, siempre en desventaja porque, ¿cómo vas a luchar contra la Presidencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría General de la República (PGR)?”.

Sin embargo, aseveró que no pudieron encontrar ninguna irregularidad, razón por la cual pudo regresar al gobierno. “Si deberíamos algo, si fuéramos gente chueca, hoy no estaríamos aquí”, sentenció.

Finalmente, recordó que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante los últimos 23 años, y contó que hace poco el Presidente le dijo que era demasiado mesurado. “No me gusta insultar a la gente, ¿no sé si eso me haga moderado? No me gustan algunas cosas”, expuso.

Y agregó: “Soy una gente muy radical porque quiero cambiar la realidad, quiero lograr la igualdad; me ha costado y jamás he cejado en esa causa, y eso es lo que les comparto el día de hoy”.