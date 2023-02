López Obrador pide investigar dónde viven 10 periodistas: ¿Cuál es la razón?

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los medios de comunicación que asistieron a su conferencia matutina investigar dónde viven 10 de los comunicadores que más influyen en la opinión pública del país.

“Es cosa nada más de indagar un poco, dónde viven estos intelectuales orgánicos, periodistas famosos, no viven en colonias de clase media. No, no, no”.

El mandatario destacó que contrario a los periodistas asistentes a su conferencia, ellos no habitan colonias de clase media.

“Y la mayoría de los periodistas. No, esta era una élite, son los más famosos, los formadores de opinión pública, los que le ayudaban al régimen y cobraban una buena cantidad. O sea, es cosa de decir: a ver, agarren a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven, y ya me traen aquí la información para ponerla aquí, me ayudan a eso.”

Sobre ello, López Obrador calculó que en pasadas administraciones, se destinaban hasta 20 mil millones de pesos al año para pagar publicidad a periodistas.

Criticó que detrás de los medios de comunicación sólo están empresarios que se dedican a generar información para “amenazar, chantajear y obtener prebendas”.

No es la primera vez que el mandatario muestra interés por la residencia de algún comunicador, pues durante 2022 cuestionó que el conductor Carlos Loret de Mola contara con departamentos en Estados Unidos, en Polanco, y en Valle de Bravo.

AMLO: “víctima de los medios como nunca”

El mandatario señaló también en su conferencia matutina de este martes, que la élite de los periodistas que señaló, “le ayuda al régimen”, y que él es “víctima de ataques de la prensa, como nunca”.

Al respecto, recordó que “le hicieron fraude electoral” en 2006, y señala a Televisa y la revista Proceso como inmiscuidos en el triunfo del panista Felipe Calderón. Ahí, señaló un reciente reportaje de Proceso, sobre contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Descuido y desaseo. Todo se puede hacer, menos el ridículo”, acusó AMLO a Proceso luego de ubicar a la reportera del medio que cubría su conferencia matutina de hoy.

“No, no, es que la mayor parte de los medios pertenece a el grupo de poder económico y político que ha dominado. Queremos que haya libertad de prensa”, señaló el presidente tras señalar a Proceso y su reportera y que fuera cuestionado por ello en su mañanera.