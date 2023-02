Plagio de Yasmín Esquivel: ministra se ampara contra Comité de Ética de la UNAM

La ministra Yasmín Esquivel, señalada de haber plagiado su tesis de licenciatura, tramitó un amparo en contra de los lineamientos para la integración, conformación y registro del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión a la ministra a través del amparo 202/2023, según una consulta a los archivos judiciales,

“En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia”, señaló la jueza.

El Comité de Ética de la máxima casa de estudios es el encargado de analizar la información recabada cobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra, con lo que deberán realizar un informe que será entregado al rector de la universidad, Enrique Graue.

Fue apenas esta semana que un representante de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó sus pruebas al grupo.

“Este lunes una persona acudió al Comité de Ética Universitario, en representación de la ministra Esquivel Mossa, a presentar sus argumentos sobre el caso”, dijo el rector Graue tras la firma de un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados.

¿Qué sabemos del caso?

La ministra es señalada de haber plagiado la tesis hecha por el abogado Edgar Báez. Esquivel presentó su trabajo de titulación en 1987, un año después que Báez.

“Se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”, determinó la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón tras realizar un análisis.

La UNAM señaló que a pesar de ese dictamen, no tiene mecanismos para anular el título de Esquivel, por lo que turnó la investigación a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, en lo que fue otro enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno señaló que era deber de la máxima casa de estudios determinar si anula o no el título, por lo que devolvió el expediente.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, criticó López Obrador en enero.