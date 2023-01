Sheinbaum celebra que se incluya a Monreal

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, palomeó la decisión de la dirigencia de Morena de incluir al senador Ricardo Monreal como una de las corcholatas que aspiran a la candidatura del partido a la Presidencia de la República, rumbo a la elección de 2024.

La funcionaria consideró, en rueda de prensa, que las corcholatas pueden tener diferencias, pero lo importante es mantener la unidad.

Como ejemplo, refirió que recientemente Monreal votó en contra de la resolución de la reforma electoral, ante lo cual, si bien ella respeta, no está de acuerdo; no obstante, acotó, eso no quiere decir que ella piense que el senador deba dejar Morena.

“Yo creo que cuando uno habla de unidad, pues tiene que actuar en consecuencia. Entonces yo no tengo problema, al contrario, qué bueno que se le invite a todos los que deseen. Inclusive hubo un llamado del presidente de nuestro partido para que se facilitara que todas las corcholatas pudieran ir a informar y platicar, en el marco de la ley, a distintas entidades”, dijo.

Y agregó, “hasta podría decirle a Ricardo que viniera por si quiere hacer una conferencia en la ciudad y estamos abiertos. No tengo ningún problema, al revés”.

Sheinbaum Pardo, además, se manifestó a favor de que el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, también pueda ser incluido como una de las corcholatas que buscan ser el candidato de la 4T a la Presidencia de la República.