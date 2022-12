¿Monreal tiene ‘las horas contadas’? Morena analizará si sigue como coordinador en el Senado

Senadores de Morena prevén analizar la permanencia de Ricardo Monreal como coordinador parlamentario, dijeron en entrevistas con medios tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora Citlalli Hernández recordó que ella ha expresado que es incómodo tener como líder a alguien que no tiene coincidencia plena con el presidente, pues si bien puede hacerlo como senador, como coordinador tiene que asumir otra responsabilidad.

“Yo prefiero disciplinarme con la opinión del presidente. Él sugiere que se quede de coordinador, creo que también lo ha dicho, con mas claridad, que no quiere volver víctima al senador, que no quiere que se construya este discurso desde nuestros adversarios, del autoritarismo, de que se castiga a quien difiere”, comentó.

Y es que el lunes, el mandatario López Obrador se dijo a favor de la permanencia de Monreal en su puesto como coordinador, esto después de votar en contra de su ‘plan B’ de reforma electoral.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones, ellos (los legisladores) deciden (si se mantiene como coordinador); a mí sí me gustaría, porque si no los adversarios van a hacer un escándalo”, remarcó en su conferencia mañanera.

La también secretaria general de Morena se pronunció porque se dé un diálogo franco con el zacatecano.

Por otra parte, el senador César Cravioto respondió de forma negativa cuando se le preguntó si atenderían la recomendación del mandatario.

“No, vamos a revisar qué es lo que más le conviene a la transformación del país. Ahora en enero vamos a platicar (de la sustitución), no queremos que haya rupturas, ni queremos que nadie se martirice”, expresó el senador, quien también recordó que tiene diferencias con el zacatecano.

Mario Delgado, líder nacional de Morena y quien también acudió a la reunión, indicó que será una decisión que competa a los senadores.

Sobre el tema, Ignacio Mier, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, aseguró que las diferencias dentro de la Cámara alta no afectan la comunicación con la Baja, y se pronunció porque pronto se resuelvan éstas.