Fiscalía de CDMX reacciona vs. atentado a Ciro Gómez Leyva: ‘Iniciamos una investigación’

El intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido la noche del 15 de diciembre, provocó la movilización de las autoridades capitalinas.

A través de redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México aseguró que se encuentra en investigación el crimen, presuntamente perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta. ‘Iniciamos una investigación, por noticia criminal, por los hechos ocurridos esta noche en agravio del periodista @CiroGomezL’, escribió en Twitter.

Asimismo, la máxima autoridad de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, detalló que habló con el periodista, a quien le brindó protección: ‘Acabo de hablar con @CiroGomezL estamos brindándole a través de la @SSC_CDMX protección e iniciando investigaciones con cámaras de @C5_CDMX Nuestra solidaridad y apoyo’.

Acabo de hablar con @CiroGomezL estamos brindándole a través de la @SSC_CDMX protección e iniciando investigaciones con cámaras de @C5_CDMX Nuestra solidaridad y apoyo. https://t.co/2jnGjMOuIp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 16, 2022

A las 23:10 horas (GMT-6), el periodista Ciro Gómez Leyva fue agredido a balazos por dos personas que viajaban en una motocicleta. Gómez se encontraba camino a 200 metros de su casa, cuando los sujetos dispararon a quemarropa. El blindaje de su camioneta entorpeció el plan criminal.

Algunos colegas del medio condenaron los hechos: ‘Por más diferencias que tengamos, toda mi solidaridad con @CiroGomezL . Espero que las autoridades correspondientes encuentren a los perpetradores y lleguen hasta las últimas consecuencias’, escribió el periodista Vicente Serrano.

El ex titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid aprovechó para hacer mención de la polarización en el país: ‘Te mando un abrazo muy solidario y que bueno que no lograron su intención. No podemos seguir en un ambiente de tanta polarización. A la violencia verbal siempre le sigue la violencia física. Basta ya de polarizar!!’.

Ciro Gómez Leyva es un periodista y escritor mexicano, ganador de los premios Rodolfo Walsh, Pedro Sarquis Merrewe y nacional de locución. Es titular del programa Ciro por la mañana de Radio Fórmula y de Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva de Grupo Imagen.