‘Brutal, 11 mujeres asesinadas al día en México’, critica Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó, desde la tribuna del Senado mexicano, como “brutal” que 11 mujeres en promedio sean asesinadas todos los días en México.

En sesión solemne en la Cámara alta, el izquierdista de 36 años, quien realiza una visita oficial, lamentó el número de feminicidios que ocurren todos los días en México, luego de que los senadores colocaron en sus escaños la frase “nos faltan ellas”, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

“Veo en sus pupitres, me alegro de que no es un tema político, sino que es totalmente transversal: ‘nos faltan ellas’. Me imagino que tiene que ver con los feminicidios, 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México, brutal. No naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”, deploró.

Aprovechando la visita del presidente chileno, los legisladores del grupo plural, Germán Martínez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza mostraron una manta con la frase: “Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”.

Y Boric, quien ha criticado a los regímenes autoritarios de países de América Latina, refrendó sus críticas a las violaciones de los derechos humanos en la región. “Ningún país va a solucionar solo esto, no podemos mirar para el lado ante, por ejemplo, la crisis que se está viviendo en Haití; no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violen derechos humanos”.

En un contexto político en nuestro país caracterizado por la polarización, el presidente Boric señaló a los senadores mexicanos que la única manera de solucionar las diferencias entre los distintos sectores políticos es con más democracia.

“Cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencias entre los diferentes sectores políticos, los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más democracia”, señaló.

Más tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó al presidente Boric un reconocimiento como huésped distinguido de la Ciudad de México.