Guillermo del Toro grita su primer ¡Goya! tras recibir doctorado ‘honoris causa’ de la UNAM

El reconocido cineasta mexicano, Guillermo del Toro, recibió este 17 de noviembre un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La máxima casa de estudios del país anunció a finales de agosto que otorgaría este reconocimiento a 12 personas “con méritos excepcionales, quienes han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de las ciencias, las humanidades, el arte, la pedagogía, las letras y la cultura”.

Durante el evento, el cineasta portó una toga y birrete con los colores de la universidad y coreó una parte del grito universitario.

“Es el primer Goya que hago en mi vida y los he oído pero es la primera vez que me aviento uno”, dijo durante una entrevista.

“Nunca me había puesto capita ni gorro y la verdad es que mi temor era que no me quedaran pero me quedaron bien, por eso no desayuné ahora, dije, pa’ que cierre la capa”, bromeó.

Del Toro confesó haber tenido una sensación “muy bonita” al recibir el doctorado de una universidad que considera parte integral del alma de la cultura mexicana y aseguró que recibe “con mucho gusto” los momentos que comparte con la institución.

“Siempre he estado en la UNAM”, comentó. “Es un lugar donde discursivamente y en la práctica, el espíritu pertenece al país y articula el espíritu del país”.

Además de elogiar la labor de la institución, el tapatío aprovechó para remarcar su importancia en este momento histórico por el que atraviesa el país.

“Estamos en un momento muy oscuro para la ciencia, el conocimiento y la cultura, negamos la ciencia, no queremos el conocimiento y creemos que la cultura es algo accesorio y superficial, y la realidad es que el riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejo. Vengan del agua o de un espejo es el reflejo que te hace tener identidad”, señaló.

Guillermo del Toro recibió su doctorado honoris causa de la UNAM de manera remota. (Foto: Instagram / @gdtreal)

¿Quiénes serán doctores ‘honoris causa’por la UNAM?

Esta es la lista completa de la nueva generación de galardonados por la UNAM:

1.- Guillermo del Toro.

2.- Judith Butler.

3.- Manuel Castells Oliván.

4.- Joanne Chory.

5.- Ingrid Daubechies.

6.- María Rosario Dosal Gómez

7.- María-Ángeles Durán Heras.

8.- Javier Garciadiego Dantan.

9.- Rafael López Castro.

10.-Angelina Muñiz Sacristán.

11.- Lourival Domingos Possani Postay.

12.- Ricardo Rivero Ortega