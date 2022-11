Regresa el ‘5′ a las boletas: SEP confirma que alumnos ya podrán ser reprobados

Tras la pandemia, los alumnos que no acrediten los conocimientos suficientes en sus materias nuevamente podrán ser reprobados por sus profesores a partir del 1 de diciembre, explicó este jueves Leticia Ramírez, secretaria de Educación.

La funcionaria explicó que esta medida será obligatoria a partir del tercer grado de primaria en adelante.

“Sacamos un acuerdo que implica que sí hay una evaluación con calificación y acreditación. Nada más pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones en que, de repente, en algunos asuntos se pueden presentar (...) el acuerdo salió el 1 de noviembre y ya se mandó a todos los estados”, dijo en declaraciones a medios en el Senado.

De acuerdo con Ramírez, aunque los maestros tienen que determinar una calificación, lo más importante es que apoyen a sus alumnos para que tengan un mejor aprendizaje.

“Cuando se plantea de esa manera como usted me lo está preguntando, pues pareciera que nuestro objetivo es ‘ya los podemos no acreditar’. No, nuestro objetivo es que ellos estén en la escuela, que ahí aprendan y que estén contentos, porque eso también tiene que ver con algo que planteaban los senadores: la salud de animo, emocional, socio-emocional, entonces queremos dejarlo como una cuestión administrativa”, agregó.

Deserción escolar por la pandemia, a nada de ser eliminada

Durante su comparecencia, afirmó que tras la pandemia, se ha recuperado el 99 por ciento de la matrícula escolar.

La funcionaria fue cuestionada por los senadores de oposición en torno a los niveles de deserción escolar.

“Nosotros sabemos que desde la SEP se atiende a más de 34 millones de niñas y niños, y se atiende a través de 2 millones de docentes”, contestó.

“Pero podemos decirles y reiterar que al día de hoy, después de la pandemia, según los datos dados por el sistema donde se recaban todos los datos educativos hoy hemos recuperado el 99 por ciento de la matrícula escolar del ciclo anterior en relación con ciclo actual”, dijo.

De acuerdo con la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, 5 millones 200 mil niños abandonaron la educación del 2020 al 2021; y del 2021 al 2022, otro medio millón más.