Mañanera del 3 de enero: ¿Qué dijo AMLO en su primera conferencia tras ser hospitalizado ‘en secreto’?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la información sobre su estado de salud puesta al descubierto tras un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es cierta y que los primeros días de enero fue llevado a un hospital en ambulancia por riesgo de sufrir un infarto.

“Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital, y me recomendaron un cateterismo”, dijo AMLO este viernes 30 de septiembre.

De acuerdo a los documentos obtenidos por un grupo de hackers internacionales llamados Guacamayos, el 2 de enero de 2022 el mandatario mexicano fue trasladado de su rancho en Palenque, Chiapas a un hospital de la Ciudad de México, donde fue diagnosticado con angina inestable de riesgo alto.

Un día después de estos hechos, el lunes 3 de enero de 2022, el titular del Ejecutivo ofreció su habitual conferencia de prensa matutina con normalidad; sin embargo, realizó algunas declaraciones que pudieron haber dado una pista de lo que había sufrido 24 horas antes.

Ese día AMLO comenzó dicha mañanera deseando un buen inicio de año a todos los mexicanos y les deseo salud y felicidad. Cabe mencionar que durante las 2 horas con 40 minutos de conferencia de ese días se mencionó la palabra “salud” en siete ocasiones.

“Bueno, vamos a iniciar la semana y este año, que deseamos que sea muy bueno, bueno, bueno, buenísimo para todos los mexicanos y para todos los seres humanos, que sea un año con salud, con mucha felicidad, eso es lo que deseamos, y hay condiciones favorables para conseguir esos buenos propósitos. Estoy optimista”, dijo AMLO.

Ese día, estuvieron presentes en la mañanera Jeremy Corbyn, miembro del parlamento británico, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La oscura referencia al posible infarto de Flores Magón

Poco antes de iniciar la sección de preguntas y respuestas, López Obrador anunció que el año 2022 estaría dedicado a Ricardo Flores Magón, ya que se cumplían 100 años de su aniversario luctuoso. Fue en ese momento, cuando AMLO mencionó la posibilidad de que el héroe revolucionario haya muerto de un infarto.

“Miren, este año, antes, está dedicado a Ricardo Flores Magón, porque hace 100 años fue… Hay dos versiones: Una, de que fue asesinado en su celda, en Estados Unidos. Y otra, que murió por un infarto”, recordó el presidente.

Si la referencia no fue lo suficientemente curiosa, antes de finalizar la conferencia el mandatario volvió a mencionar a Ricardo Flores Magón, en esta ocasión señalando que no levantaron estatuas ni monumentos en honor al escritor oaxaqueño, y que de la misma forma él no quería estatuas ni monumentos.

En este contexto, y justo antes de salir del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, AMLO leyó un texto de Flores Magón en el cual se habla sobre el epitafio del revolucionario.

“No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizá escribirán en mi tumba «aquí yace un soñador» y mis enemigos «aquí yace un loco», pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción «aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas»”.

AMLO desea recuperación a Bolsonaro

En dicha conferencia matutina, AMLO también deseó pronta recuperación al presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ese día había sido ingresado a un hospital de Sao Paulo para ser sometido a pruebas luego de experimentar molestias abdominales.

“Deseo que salga bien su intervención, porque lo hospitalizaron, al presidente Bolsonaro, de Brasil, deseo que salga bien, que se recupere”, señaló.