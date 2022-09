PAN: dinero del Fortaseg debe volver a municipios

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los diputados de Morena deben regresar los 6 mil millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) que quitaron a los municipios, exigió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

El líder del blanquiazul afirmó que, a raíz de estos recortes, los municipios no han podido fortalecer sus policías, las cuales no han podido reforzar su equipo y armamento, además de que no se les ha proporcionado la protección salarial suficiente.

El político michoacano criticó que, por el contrario, en el presupuesto se ha desprotegido a las comunidades y, con ello, se ha incrementado la violencia.

En ese sentido, lamentó que en el Proyecto de Presupuesto 2023, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, sólo se prevé aumentar 1 por ciento los recursos destinados a la seguridad ciudadana y, además, no está planteando regresar los recursos para la seguridad a los municipios.