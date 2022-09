AMLO, ‘ejemplo de un político autoritario’, dice Macario Schettino

Para Macario Schettino, analista político y columnista de EL FINANCIERO, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el “ejemplo claro de un político autoritario, que lo único que busca es el poder”.

En entrevista para el programa La Silla Roja, de EL FINANCIERO Bloomberg, el especialista aseguró que en su búsqueda por ser el único que toma decisiones, López Obrador “ha destruido la economía, el sistema político y ahora busca hacer lo mismo con la oposición”.

“Como el Presidente no puede tener más poder, está tratando de debilitar a los otros, y creo que con algo de éxito. El problema de debilitar a los otros y que él no crezca es que se va creando un vacío de poder, y ese vacío va a ser ocupado por personas que no queremos que tengan el poder, como el crimen”, señaló.

Por otro lado, aseguró que el mandatario no parece tener una ruta clara de hacia dónde quiere llevar al país, algo que se puede ver en sus proyectos principales, como la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Según el analista, el riesgo que hay con estas obras es que ninguna tiene estudios previos, por lo que declaró que “tengo la impresión que no van a poder terminar, a pesar de que el Presidente diga que sí”.

Finalmente, dijo que eventos como la pandemia y la guerra en Ucrania han ayudado al mandatario a “esconder sus fracasos”.