AMLO explica por qué firmó carta de apoyo a Cristina Fernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este jueves su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que él padeció una situación similar a la que ahora vive la política argentina, cuando lo desaforaron previo a las elecciones de 2006.

Tras ser cuestionado sobre la carta en la que él y los mandatarios de Bolivia y Colombia respaldan a la expresidenta sudamericana, el mandatario mexicano dijo que fue una propuesta de Alberto Fernández que él aceptó suscribir.

“Fue un propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández. Me consultó y yo estuve de acuerdo, me envió la carta y estuve de acuerdo”, confesó AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

“Considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos; no se le puede impedir a nadie que quiera ser candidato o candidato solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero”, añadió.

Asimismo, el titular del Ejecutivo dijo que no conoce a detalle el proceso jurídico contra Cristina Fernández de Kirchner, pero que era “evidente” que la “derecha” está metida en el caso. “Es la forma de desacreditar”, afirmó.

Mencionó que situaciones similares se vivieron en los casos de ‘Podemos’ en España, a Lula da Silva en Brasil y a él mismo en 2005, “yo lo viví, lo padecí', sentenció.

En este contexto, López Obrador pidió reproducir el discurso que pronunció en 2005 ante la Cámara de Diputados durante su proceso de desafuero.

AMLO y mandatarios latinoamericanos critican justicia argentina

Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro, encuadrados en la izquierda latinoamericana, firmaron y divulgaron en redes sociales un comunicado de apoyo político a la expresidenta argentina (2007-2015) y duras críticas contra la justicia del país sudamericano.

Según los firmantes, Fernández de Kirchner es víctima de “una injustificable persecución judicial” que tiene por objetivo apartar a la dirigente peronista “de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”, dijeron los presidentes.

Un fiscal argentino pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en el juicio oral que enfrenta por irregularidades en la adjudicación de obras viales durante sus dos mandatos.

La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de mil millones de dólares.