Miranda de Wallace vs. Arturo Zaldívar: Lo reta a que entregue su celular a ver ‘quién miente’

Luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, interpusiera una demanda en contra de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, ella le responde al acusarlo de utilizar recursos públicos para atacarla. Dice que “denigra” a la institución que representa.

“Ya que él ha demostrado no tan solo que no dignifica a la Corte, sino que la denigra ya que no se entiende que con el cargo que ostenta tenga las conductas que vimos todos a nivel nacional, no por tratarse de mi persona, sino que hoy fui yo y en cualquier momento puede ser otro ciudadano”, dijo Isabel Miranda de Wallace mediante un comunicado.

Asimismo, retó Zaldívar Lelo de Larrea a entregar su teléfono celular ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta “pueda actuar y probar la corrupción en la que has sumido a la SCJN, si tan seguro estás de que eres inocente, una vez más te reto a que entregues tu teléfono celular. Y como tú dices, con una simple pericial se demuestre quién de los dos está mintiendo”, agregó la presidenta de Alto al Secuestro.

“Lo que es inverosímil es que alguien con tu cargo se atreva a acusar sin una sola prueba desde el puesto más alto del Poder Judicial de la Federación y por otro lado te sientas intocable y cuestionas cómo una simple ciudadana te puede denunciar. Te recuerdo que eres un simple funcionario público no eres Dios, por lo que estás sujeto al escrutinio público”, señaló Miranda de Wallace.

“Claro que reconozco que estoy preocupada y alarmada por la corrupción e interferencia que has tenido en el caso de mi hijo al atraer el amparo de Juana Hilda González Lomelí, no sólo por lo que hicieron de mi conocimiento sobre tus nexos con el crimen organizado, también por el interés económico que me informan tienes en este caso”.

Miranda de Wallace le recuerda que Zaldívar declaró ayer que no votará en la resolución del amparo de Juana Hilda González Lomelí, la “secuestradora” de su hijo porque asegura que ya existe sentencia al respecto. “Al decir que no votarás es porque sabes que el asunto será resuelto antes del mes de diciembre del presente año o que no regresarás a esa Sala, eso es una intervención de tu parte, ¿cómo te enteraste?”.

Afirma que el ministro presidente de la Corte se equivoca al decir que ella busca victimizarse. “Yo sí soy una víctima, a mí me secuestraron y un puñado de delincuentes mataron a mi hijo, a quienes hoy, por dinero, según la información que recibí, quieres dejar en libertad (y no personas indefensas como tú lo mencionas)”.

Asegura que pese a las presiones de Zaldívar, el resto de los Ministro de la Primera Sala actuarán en consciencia a su ética y profesionalismo, ”pero sobre todo en base a las constancias y pruebas del expediente, no a tus calumnias y presiones”.