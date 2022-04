‘Hagan con su curul lo que quieran’: Alexis Gamiño deja el Congreso por voto contra la reforma eléctrica

Después de ser expulsada de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por votar en contra del proyecto de reforma eléctrica impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alexis Gamiño anunció el martes que dejará de ser diputada federal.

La ahora exlegisladora del PVEM informó a través de un video en redes sociales que, tras ser ambientalista y votar en contra de la reforma por sus convicciones y no por mandato de algún partido, fue expulsada de la bancada de su partido, y, al no incorporarse a otro grupo parlamentario, tomó la decisión de ya no continuar siendo diputada.

“Que quede claro, yo no tengo precio, no es el poder, no es la posición, no es el dinero, es mi causa. No me pueden presionar a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo y si el precio ahora es dejar de ser representante ciudadana ¡hagan son su curul lo que quieran! Yo siempre lucharé por el medio ambiente con la sociedad civil”, dijo Alexis Gamiño.

La exdiputada federal de la LXV Legislatura también comentó que, desde su trinchera, buscará construir un futuro para las nuevas generaciones luchando por el medio ambiente y agradeció a la gente por su apoyo y por coincidir con sus ideales.

Que quede claro: YO NO TENGO PRECIO, NO ES EL PODER, NO ES LA POSICIÓN, NO ES EL DINERO, es MI CAUSA.



Mi partido y Mi lucha siempre será MÉXICO 🇲🇽



Unámonos y no perdamos la FÉ en lograr el México que merecemos. #ConValoryCongruencia pic.twitter.com/giVAZS32xO — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 27, 2022

Y es que, el pasado 17 de abril, durante la discusión de la reforma eléctrica de AMLO, se esperaba que los diputados aliados de la coalición “Juntos haremos historia” (Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo) votaran todos a favor de la propuesta; sin embargo, Alexis Gamiño, del PVEM sorprendió a sus compañeros al votar como la coalición “Va por México”.

Su decisión le costó a la legisladora mexiquense, de 33 años, ser expulsada de su partido, a lo que dijo que estaba consciente de las consecuencia que tuvo al votar por sus ideales.