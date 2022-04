A los aumentos al salario mínimo ‘ni los miren’ por nivel de la inflación, dice Trabajo

Los aumentos al salario mínimo no son factor en el nivel de la inflación, sino que esto es parte de un problema a nivel mundial, dijo este miércoles Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

La funcionaria destacó que en los tres años y medio que lleva la presente administración, se ha logrado recuperar 71 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo y 160 por ciento en el caso del de la frontera norte.

Enfatizó que también se ha logrado una recuperación del salario promedio registrado en el IMSS, en el cual se tiene un incremento de casi el 13 por ciento.

“Cuando hablamos no solo de salario sino de empleo, estamos hoy superando una línea que nunca se había superado de más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras registrados en el seguro social, un máximo histórico que nunca habíamos visto en el pasado”, puntualizó en la celebración del 44 aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC),

“Hoy tenemos la enorme oportunidad de que el Gobierno de México, de que las organizaciones sindicales, de que el sector empresarial tiene claro que se necesitan cambios profundos, que necesitamos luchar por avanzar en la mejora de los derechos de los trabajadores, que necesitamos mayores equilibrios y mejores condiciones de libertad y de democracia”, expresó.

Recordó que también se ha avanzado en otros temas, como el pensionario.

“El nuevo sistema de pensiones después de la Reforma del 97, condenaba a miles, a millones a no poderse jubilar, o si se jubilaban lo hacían con pensiones que no alcanzaban los mínimos de dignidad; con una reforma que logramos en consenso, en conjunto, entre todas y todos, no solo logramos bajar las semanas de cotización de 25 a 15 años, sino también logramos que los empresarios tuvieran un compromiso mayor y van a estar de manera paulatina incrementando sus aportaciones a este fondo de retiro, necesitamos pensiones más dignas”, recalcó.

Añadió que en conjunto han logrado ir acabando con la simulación, con las figuras que fueron pulverizando derechos de los trabajadores, como el outsourcing o la subcontratación, que permitió que muchos pudieran elegir ese camino para evitar, para evadir responsabilidades frente a sus trabajadores.