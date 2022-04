‘¡Son mentirosos!’ AMLO responde a senadores de EU que lo acusan de utilizar la FGR con fines políticos

AMLO aseguró que su gobierno no actúa por consigna en contra de nadie. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de legisladores demócratas de Estados Unidos, quienes denuncian que el Gobierno de México utiliza a la Fiscalía General de la República con fines de persecución de política.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario afirmó que los senadores estadounidenses mienten o están desinformados y que él no tiene ningún vínculo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, más que de respeto.

“Son mentirosos, no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que solo son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano, pero qué voy a contestarles, nada”, respondió AMLO.

“Yo no tengo ninguna vinculación, más que de respeto, con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo que que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la SCNJ, en la Procuraduría. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho”, añadió.

Asimismo, el titular del Ejecutivo aseguró que sus opositores viajan al extranjero para “acusarlo”, pero que eso no le gusta a los mexicanos.

“Mienten. Están desinformados, nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie. Es la Fiscalía la que resuelve, y me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos. Pero de eso a que haya consigna, hay una gran distancia”.

“Estos senadores a lo mejor no me conocen y están acostumbrados a otra cosa, ojalá se informen, y si tienen pruebas que las presenten, pero por lo general son denuncias sin sustento, es por la temporada y ahora los conservadores de México está acusándonos en el extranjero, van allá a acusarnos y piensan que con eso ya avanzaron. A la gente no le gusta eso”, sentención.

En la 'mañanera', el presidente @lopezobrador_ llamó "mentirosos" a los cuatro legisladores demócratas de EU, que lo acusaron de usar a la @FGRMexico para persecuciones políticas. pic.twitter.com/L7HFgGGzad — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 7, 2022

Legisladores de EU critican “acoso” de AMLO a Poder Judicial

Este miércoles, cuatro senadores demócratas de EU denunciaron que el gobierno de López Obrador utiliza la procuración de justicia con fines de persecución de política y urgieron a Joe Biden a frenar el “desmantelamiento de instituciones democráticas en México”.

Mediante una misiva dirigida al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y al secretario de Justicia, Merrick Garland, el senador Bob Menendez y tres de sus colegas hicieron un llamado al gobierno de Biden para que exprese sus preocupaciones directamente a sus homólogos mexicanos.

“El gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales aparentemente selectivos que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno”, dice la carta. “Las labores del presidente López Obrador para impulsar iniciativas de rendición de cuentas legítimas deben fortalecer, no desmantelar, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho”.

La misiva, firmada por Patrick Leahy, Benjamin Cardin, Jeffrey Merkley y el propio Bob Menendez, detalla varias acciones “cuestionables” que los legisladores consideran “vendettas personales” del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo a los denunciantes, Gertz Manero no ha realizado investigaciones serias contra aliados del presidente. Estas acusaciones incluyen lavado de dinero y violaciones a las leyes de financiamiento de campaña en contra del hermano del mandatario, quien fue captado en video recibiendo una gran cantidad de efectivo de manos de un partidario de su campaña electoral. López Obrador afirma que las contribuciones fueron legítimas.

Los legisladores estadounidenses también acusan a Gertz Manero de promover asuntos personales mientras está en el cargo.

Entre ellos destaca intentar encarcelar a 31 científicos en una prisión de máxima seguridad porque asegura que recibieron indebidamente alrededor de 2.5 millones de dólares en fondos del gobierno hace varios años. En su momento, las leyes permitían dicho financiamiento, y los investigadores aseguran que se hizo buen uso de estos fondos. Los críticos aseguran que estas acusaciones fueron en represalia porque los investigadores se negaron a reconocer las credenciales académicas de Gertz Manero.