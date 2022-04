‘No se le puede juzgar sumariamente’, dice AMLO sobre su sobrina acusada de pedir ‘moches’

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se puede juzgar sumariamente a su sobrina, Úrsula Salazar Mojica, coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, señalada por pedir ‘moches’ a un proveedor.

Al ser cuestionado sobre su postura respecto a la filtración de un audio, a través de la cuenta Anonymous Tamaulipas, el pasado 25 de marzo, en el que presuntamente la legisladora le pide ‘moche’ a un proveedor, el mandatario aseguró que a pesar de la relación familiar que existe, no tiene ningún vínculo más con ella.

“Es, en efecto, una sobrina, si la veo en la calle no la identifico, no tengo relación en nada, seguramente tengo fotos con ella por mis giras a Tamaulipas, pero no hay relación (...) No se le puede juzgar sumariamente, se tiene que probar primero”, refirió AMLO.

Además, reiteró su postura de no impunidad para nadie, aunque se trate de un familiar.

“No permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política, del viejo régimen, no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, ni corrupción, no impunidad, sea quien sea. Puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura”, aseveró el presidente.

El 25 de marzo, a través de la cuenta Anonymous Tamaulipas, se difundió un audio de una llamada donde presuntamente Ursula Salazar habla con un hombre, a quien le pide aumentar el monto de una factura y regresarle en efectivo el incremento.

Tras los hechos, la sobrina de AMLO aseguró que se trataba un audio falso y acusó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca de haberlo fabricado.