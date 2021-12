Vacaciones navideñas: Si cancelaron tu vuelo y no quieren devolverte tu dinero, Profeco te dice qué hacer

Imagina que un buen día tienes tus maletas preparadas para el viaje de tus sueños, llegas al aeropuerto con anticipación y esperas pacientemente la hora para abordar el avión a tu destino preferido, pero de repente sucede algo inesperado... tu vuelo está cancelado o lo han pospuesto.

Incluso por la pandemia causada por el coronavirus, en distintos países, como Israel, se han implementado medidas como la prohibición de entrada para extranjeros. Esta situación podría arruinar tus planes, pero aquí te decimos qué hacer si atraviesas por esto.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor (Arts. 65 Ter 1 LFPC), la Ley de Aviación Civil (LAC) y la Profeco, las aerolineas tienen la obligación de realizar los cambios que sean precisos en la reservación para darte salida en el próximo vuelo disponible.

Por otro lado, si solicitas la devolución del valor del boleto o ruta no volada, el importe debe regresarse al mismo medio con el que realizaste el pago. Este se reembolsará con base en las reglas tarifarias (penalidades) que apliquen.

Además, la aerolínea deberá cubrir una indemnización con un valor no menor al 25% del costo del boleto o de la parte no realizada del viaje en un plazo no mayor a diez días posteriores a la reclamación. Esto aplica cuando el proveedor tiene la responsabilidad de la cancelación del vuelo.

Sin embargo, si la cancelación es por causas externas al proveedor, este no está obligado a reembolsar tu dinero.

“El contrato de transporte de pasajeros celebrado con el consumidor será prorrogado automáticamente cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el boleto sea cancelado, en el entendido de que dicha prórroga será por un periodo igual al que duren los efectos de aquellas causas, sin cargo adicional para el consumidor”, señala es Reglamento de Aviación Civil.

Recuerda que si por causas de fuerza mayor se te hace imposible viajar y ya compraste tu boleto, debes cancelarlo 24 horas después de tu compra para que se realice la devolución de tu dinero, así que toma tus precauciones.